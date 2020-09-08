新冠肺炎｜港府與11國商旅遊氣泡　港人或有望赴日泰德法等國旅遊

政府今日宣布有關周五起放寬「限聚令」，由2人放寬至4人，食肆亦放寬至最多4人一枱，並預告若疫情許可，9月18日（下周五）或可重開主題公園。 受疫情影響，港人已「被困」香港多月，港府今日公布，正就「旅遊氣泡」初步接觸11個國家（包括日本、泰國、德國、法國等），惟港府仍需與各國展開雙邊討論，進行風險管理，探討在什麼情況下可恢復出行，前提是在本港及相關國家疫情好轉，加上檢測能力提高後，才有望恢復出行，實行時須分階段及有一定限制。而港人出行前或須先完成檢測，到埗後要覆檢。個別國家或要求旅客只能前往指定旅遊地點，亦有個別國家要求以商務客先行。

主題樂園有望下周五重開



商務及經濟發展局局長邱騰華表示，政府盡力在最短時間及最低風險下恢復社會及經濟活動，將視乎本周情況，若疫情受控得宜、情況許可，有望在下周五（18日）正式宣布撤銷主題公園及會展活動的社交距離措施。

惟邱騰華強調，主題公園重開初期須做好防疫，如入場者須預先預約、入場前須接受體溫檢測，入場後全程戴上口罩，排隊亦須有特別安排、適時消毒等，至於園內相關措施食肆亦會受限。

邱騰華公布，正與11個國家就「旅遊氣泡」商討。（高仲明攝）

港府正與11國探討恢復出行



至於市民期待盡快恢復旅遊活動，邱騰華指，由6月中至今，已與多國及部分地區商討以「旅遊氣泡」形式恢復出行，至今與11個國家正進行初步雙邊討論，探討什麼情況下可恢復出行。惟他重申，須在本港及相關國家疫情好轉，檢測能力提高後才有望恢復出行；且需進行風險管理，實行時須分階段及有一定限制。

他透露，當中港人熱門旅遊的日本及泰國為其中兩個有接觸的國家。越南、馬來西亞及新加坡亦有信件往來，表示有意合作。長途旅遊點方面，邱騰華表示，港府已與德國、法國及瑞士接觸，而歐盟亦已委託德國負責與本港商討其他歐盟國家的安排。而紐西蘭及澳洲亦有意合作。

旅遊人士須出發前檢測、抵埗後覆驗

邱騰華重申，各地檢疫不一，疫情亦有反覆，即使恢復旅遊，出行市民須在「出發前檢測、抵埗後覆檢」，而出發前的檢測須為兩地政府及衛生當局承認。而疫情下，出行人士抵達當地後，或被限制只能前往指定旅遊地點。他又說，有地方提出以商務客先行，亦可能會以類似「健康碼」形式進行。