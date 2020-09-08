疫情改變旅遊習慣　90後旅社創辦人：傳統旅行團共乘用餐或不再

新冠肺炎疫情對旅遊業帶來重大衝擊，政府8月公布的失業率數字中，與消費及旅遊相關行業的失業率在5月至7月微升至10.8%，為受沙士沉重打擊後的高位。有旅行社東主代表反映，若政府不及早開始「旅遊氣泡」助業界維持生計，預計保就業計劃完結後，至少三成旅行社要縮小規模甚至結業。 旅遊業一片慘淡，但主打深度旅遊的GLO Travel兩名90後創辦人張振華（Jamie）及陳成軍（Rubio），憑著推出收費網上旅遊講座及網絡宣傳服務，成功在半年間轉型，收入回升至疫情前約八成，台灣分部亦在年中開業。他們認為，疫情改變了客人對旅遊的取態及消費習慣，日後對旅遊的要求將不再一樣，如傳統數十人一團、與不相識團友共乘、用膳的旅行團的吸引力將大減，消費者或偏好只與親友同行，以自由行或特色旅遊為主。

疫情未如預期在數月內消失，GLO Travel 兩名創辦人在4月決定暫停所有旅行團準備工作，專心轉型。（黃舒慧攝）

GLO Travel創辦人張振華（Jamie）及陳成軍（Rubio）皆為90後，二人在2015年創業，數年間將北韓旅遊抄熱成為港人熱門話題，深度遊旅行團遍及亞洲、歐美，不論是伊朗、烏茲別克、約旦或白俄羅斯等，皆有行程可選。

然而今年初新冠疫情突襲，業務在短短數周內被全面煞停，張振華直言，公司成立以來，每年發展都比前一年好，例如開發新路線、電視節目、出書等都頗順利，故疫情初時難以接受，「沒想到短短數周，原來具規模的行業可以變到零」。

GLO Travel 創辦人張振華（Jamie）憶述，疫情爆發初期，仍積極籌備及宣傳本年內的旅行團，至4月，各方專家預視疫情仍會持續，故決定停止籌備新路線及旅行團，靜下來思考轉型。（黃舒慧攝）

完善工作流程 再發掘新商機

二人初時參考2003年沙士經驗，估算疫情會在數月內消失，故重整工作流程，為疫情後的「報復性旅遊」做準備，但4月專家預計疫情持續，二人幾經掙扎決定轉型，為專心發展，全員暫停計劃未來兩年的旅行團，並將原預計最快2022年才面世的收費網上旅遊講座提早推出，同時為其他企業或品牌提供網絡宣傳服務。（見另稿：旅行社疫情下轉型 推旅遊講座「網上旅遊課程」保8成收入免裁員）

全員努力下，公司收入已達疫情前約八成，毋須解僱員工或減薪等。張振華形容，團隊上了戲劇性的一課，不但重整「和平時代」無時間完善的工作流程，更發掘新商機及客源。

張振華直言，旅遊業深受疫情打擊，即使疫情回穩或完結，旅遊業亦難回復以往規模，而疫情令市民衞生意識提高，或減少參與數十人一團的傳統旅行團。（資料圖片／歐嘉樂攝）

疫情改變顧客行為 消費者或抗拒與不相識團友同桌吃飯

展望未來，張振華直言，旅遊業深受疫情打擊，即使疫情回穩或完結，旅遊業亦難回復以往規模，需加速轉型，如考慮主打特色、小組別旅行團，「疫情後大家衛生意識會更高，未必會再想三十人一團、與不相識的人吃飯，可能只想男女朋友、家人去。」

陳成軍說，得悉部分同業有不少新想法，但因僱員多、租金貴而有其他考慮。他直言，本港旅遊業未來無法依賴過境或水貨客維持，傳統旅遊亦愈來愈不受年輕人歡迎，建議同業及早思考符合新世代的旅遊方式，「若中間定位不清，很易被取代，旅行中介都會面對大危機」。

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看好深度遊前境 按計劃開展台灣分部

陳成軍預計，疫情後旅遊業將兩極化發展，除了近年流行的自由行，另類的深導主題式體驗將受青睞，「未來文化價值會成為其中一個消費重心，如古跡、口述歷史或企業故事都會吸引到香港人。」

疫情猶在，惟二人認為，台灣人學習風氣更強，故看好前境，按原定計劃在台灣開設分部，命名為「高島遠行 GLO Travel」，同樣主打深度遊，並在今年6月底開始試營運，由於台灣當地遊競爭激烈，故他們暫時計劃參考香港經驗，先推台灣版的《旅行講堂》。