地盤工涉向警方車輛擲雪糕筒　辯稱為警開路不被信納　裁刑毀罪成

地盤工人被指在警員往旺角處理聚集事件時，涉嫌向一輛警方私家車投擲雪糕筒，因而被控刑事毀壞罪，地盤工辯稱他當時只是想拿開雪糕筒讓警車駛過，但警車卻加速衝向他而令他受驚，才把雪糕筒撞向車頭。案件今(8日)在東區法院裁決，裁判官根據當日的車速及現場影片等，認為被告說法並不可信，裁定被告罪名成立，把案押後至9月22日判刑，期間被告須還柙。

38歲被告黃兆昌，被控於去年10月31日，在旺角砵蘭街與運動場道交界損壞一輛無標記的警察車輛。案發當天有市民在太子站就831事件聚集，警方遂到旺角一帶驅散人群。

聲稱拾起雪糕筒讓私家車駛過

被告在審訊時辯稱，他當晚沿砵蘭街步行回家，曾吸入警方施放的催淚煙，感到十分不適，坐下休息約一小時後再起行；其時回頭一望，見有車隊在砵蘭街與運動場道交界慢駛，他欲拾起雪糕筒讓涉案的私家車EX2547駛過，但車輛突然加速轉左，他受驚下拋起雪糕筒並擲中私家車左邊車頭。被告又稱，他被制服後頭部撼地，半昏迷狀態下，感到有人打他頭部；押到警署後要求驗傷但遭忽視，24小時後才被送院。

去年10月31日晚，多區有示威活動，警員需出動驅散人群。(資料圖片)

被告當時姿勢形同拋擲動作

裁判官劉綺雲今裁決時指，涉事私家車的車速當時慢於每小時22公里，與雪糕筒有一段距離。呈堂的影片可見，被告其時側身、右膝向前，左手持雪糕筒，姿勢形同拋擲的動作。

被告被追截時快速逃跑

劉官直指，被告的辯解「難以置信」，指他由不適至逃離警方追截時快速逃跑，不相信他身體狀況變化極端。劉官又不信納被告聲稱被警暴，一來被告在盤問下才供稱被打至「滿口流血」，二來劉官認為，警署內佈滿警察，不可能被告向眾人提出驗傷而不受理。

汽車損毀與案情吻合

劉官稱，兩名作供的警察證供可信，誠實可靠，雖然二人沒有親自檢查私家車，但鑑證結果顯示，車身上分別長3厘米及10厘米的刮痕，與雪糕筒的接觸點吻合，裁定被告有意拋擲雪糕筒，損毁警方的私家車。

控方申請法庭判被告賠償逾13000元，但劉官指維修部份屬於車頭的泵把，沒有證據顯示與本案有關，控方遂保留至下次判刑時處理。

案件編號：WKCC3692/2019