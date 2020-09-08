六主要離島渡輪航線續牌5年　明年4月起加價　成人單程平均加4.7%

運輸署今日（8日）公布，經公開招標及評審委員會詳細評審後，六條主要離島渡輪航線由現有營辦商續牌5年，新渡輪將繼續營運中環至長洲、中環至梅窩，以及來往坪洲、梅窩、芝麻灣及長洲的橫水渡航線；至於港九小輪則負責中環至坪洲、中環至南丫島榕樹灣及中環至索罟灣共3條航線。新批出為期5年的渡輪牌照，由2021年4月1日起生效。 運輸署表示，考慮到6條主要離島渡輪航線，上次加價為2017年，因此營辦商新5年牌照期，成人單程票會獲准加價，平均票價加幅約為4.7%，由2021年4月1日起生效。

運輸署公布6條主要離島渡輪服務招標結果，稱新世界第一渡輪服務有限公司獲選營運中環──長洲、來往坪洲、梅窩、芝麻灣及長洲的橫水渡及中環──梅窩航線；而港九小輪有限公司則獲選營運中環──坪洲、中環──榕樹灣及中環──索罟灣航線，新批出的5年期渡輪牌照將由2021年4月1日起生效。（資料圖片）

運輸署續指，6條主要離島渡輪航線的現行牌照期，將於2021年3月31日屆滿，而法例規定的累計十年牌照期亦將於明年年中屆滿，故運輸署今年4月24日就該六條主要離島渡輪航線的營運權分兩個投標組合進行招標，包括組合（一）：中環──長洲、來往坪洲、梅窩、芝麻灣及長洲的橫水渡及中環──梅窩航線，以及組合（二）：中環──坪洲、中環──榕樹灣及中環──索罟灣航線 。而6月30日截標日期前，運輸署就組合（一）及組合（二）的服務，各分別接獲一個營辦商的標書。由現有營辦商中標。

新牌照期內營辦商獲准加價，以新渡輪營運的往來中環及長洲的航線為例，現時平日成人普通位價格為12.5元，若以平均加幅4.7%計算，新加價約為13.1元；而港九小輪營運的中環至坪洲航線，現時平日成人普通位票價為15.9元，若按平均加幅4.7%計算後，新票價約為16.6元。