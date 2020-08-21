新渡輪、港九小輪共6條離島航線票價優惠　9月起推出為期4至7個月

新渡輪今日（21日）公布，按現時持有的離島渡輪服務牌照內的｢利潤分享機制｣條款，遂於今年9月1日至2021年3月31日期間，就轄下所營運的3條離島航線，包括中環往來長洲、中環往來梅窩及橫水渡（穿梭坪洲、梅窩、芝蔴灣及長洲）的渡輪服務提供票價優惠，最高達92折，涉成人及小童乘客最多分別可享3.6元及1.8元單程票價優惠。

新渡輪將於今年9月1日至明年3月31日期間，為三條離島航線提供票價優惠。（資料圖片）

就乘搭中環往來長洲、中環往來梅窩及橫水渡三條離島航線，市民不論乘搭普通渡輪普通位、普通渡輪豪華位或高速船，成人可享優惠為1.1元至3.6元不等的單程票價優惠；小童、長者及殘疾人士則可享0.5元至1.8元不等的單票價優惠。

同時，乘客倘購買今年9月至明年3月的中環往來長洲或中環往來梅窩航線之月票亦可享有優惠，優惠價分別為498.4元及509.7元。而中環往來長洲航線的多程票亦會於優惠期內以優惠價250元發售。另外，倘乘客於長洲碼頭及梅窩碼頭購買假日來回票，乘客亦可享有1元至3.2元不等的票價優惠。

港九小輪方面，旗下三條行走中環至南丫島榕樹灣、南丫島索罟灣及坪洲的航線，亦會於今年9月1日起至今年底，向乘客提供票價優惠，最多可享88折。（資料圖片）

港九小輪3航線 最多可享超過88折

而港九小輪控股有限公司亦稱，旗下三條行走中環至南丫島榕樹灣、南丫島索罟灣及坪洲的航線，同樣根據離島渡輪牌照中之「利潤分享機制」，於今年9月1日至今年底向乘客提供票價優惠，最多可享超過88折優惠。



乘客於今年9月1日至12月31日，倘乘搭港九小輪前往南丫島及坪洲，以成人單程票價為例，從中環至榕樹灣的平日票價由17.8元將減至15.5 元；星期日及公眾假期票價則由24.7元減至 21.5元。由中環前往索罟灣方面，平日票價由22元減至19元；星期日及公眾假期票價則由31元減至27元。