全民檢測｜雷鼎鳴倡提供「着數」增參與：可優先注射疫苗及派錢

新冠肺炎疫情近日放緩，政府今日（8日）再宣布周五（11日）起放寬檢疫措施，飲食界立法會議員張宇人今日在一個論壇上指出，早於兩周前政府就應將食肆每桌人數放寬至4人，｢無專家講到每枱2人同4人嘅分別｣，一直不理解為何禁止晚市，之前全面禁堂食亦沒有理據。 身處美國的科大經濟學系榮休教授雷鼎鳴在會上則認為政府需增加誘因，吸引市民參與全民檢測，以盡快切斷隱形傳播鏈。他指現時政府的策略有誤，建議提供「着數」，如下次檢測計劃參加者可率先接種新冠病毒肺炎疫苗，「如果仲有錢派，就呢啲人先有」。

民眾聯席今日（8日）舉行「全民檢測、重啟經濟」記者會，雷鼎鳴於美國透過視像參與。（張浩維攝）

政府今日宣布，食肆由周五（11日）起，上限由2人放寬至4人一枱，但其他限制不變，包括餐廳人數不得超過座位數目50%、堂食時間至晚上10時等。

張宇人斥政府張得快、弛得慢

「民眾聯席」今日舉行記者會，講述重振經濟。身兼行政會議成員的張宇人批評，政府經常稱防疫措施｢張弛有道｣，但實際是｢張得快、弛得慢｣。他多次批評政府專家未能解釋為何每桌只可2人，並需限制營業時間，質疑專家不懂如何平衡風險，｢你可以講防疫，但唔好同我講風險，因為你唔識。｣。

張宇人認為，兩周前就應每桌放寬至4人。他又說，如政府願意重開酒吧、卡啦OK等場所，業界願意限制客人於2小時內離席。他稱之前曾建議政府，定期為飲食界作病毒檢測，但當局稱成本高昂拒絕，因此反建議如政府願意配合，業界可籌組基金，資助確診的飲食界人士，以提升檢測的誘因。

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旅遊業界：旅遊氣泡料只可推旅行團

政府今日表示，正與11個國家商討推出旅遊氣泡，恢復旅遊安排。香港旅行社東主協會會長葉慶寧表示，現時旅遊業大受打擊，近乎無收入，期望聖誕節前達成協議。他又指，由於各國經濟受挫，影響旅客人數，估計只可回復疫情前一半的生意，不過始終支持建議，｢無飯食時，有塊麵包都好好味。｣

葉慶寧料推出後可回復至疫情前，一半以內的生意。不過他指推行旅遊氣泡的其中一項條件，是只可推旅行團，因為一旦有旅客確診，自由行難以追蹤，｢要團出團入，有乜事易追蹤。｣

雷鼎鳴：疫情下香港每周經濟損失約50億

身處美國透過視象出席記者會的科大經濟學系榮休教授雷鼎鳴表示，疫情下，香港每周經濟損失約50億元，認為政府需增加誘因，吸引市民參與全民檢測，以盡快切斷隱形傳播鏈，重振經濟。

他指現時政府的策略有誤，全民檢測只是勸告式，「但又無任何着數」，建議之後再推大規模檢測計劃，可考慮讓接受檢測的市民，率先接種新冠病毒肺炎疫苗；又可將計劃與健康碼掛勾，吸引需要出境的市民。他又認為參與了檢測的才可界定為「好市民」，「如果仲有錢派，就呢啲人先有」。