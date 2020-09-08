限聚令｜消息：周五起食肆放寬至4人一枱　室內外運動場重開

新冠肺炎第三波疫情放緩，政府上周放寬部分限制社交距離措施，包括延長晚市堂食至晚上10時、重開健身室及按摩院等處所，有關措施本周四（10日）屆滿。 據了解，政府有意進一步放寬社交距離措施，其中一個方向是放寬堂食每枱人數，由2人增至4人，料周五（11日）生效。另外，所有室內外運動場亦會重開。 食物及衛生局局長陳肇始、商務及經濟發展局局長邱騰華、民政事務局長徐英偉今日下午1 時見記者，交代詳情。

陳家亮：是時候逐步放寬 惟確診個案或回升

行政會議今日（8日）開會，料討論會否進一步放寬防疫措施。近期新冠肺炎確診數字偏低，個別日子曾回落至單位數，消息指，政府認為有空間就食肆每枱人數限制「鬆綁」，由目前限坐2人增至4人，但需要繼續做足防疫工夫，如枱與枱之間至少有1.5米距離，或設隔板作出分隔。

行會成員、飲食界立法會議員張宇人近日多次出提出，要求堂放寬至4人一枱，形容是業界的「生存底線」；政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌前日（6日）指，若未來一兩周本地個案仍維持單位數，且無出現食肆相關爆發，可放寬至4人一枱。

中文大學醫學院院長陳家亮今日在電合節目表示，隨著社區爆發個案一直下降，現在差不多是時候逐步放寬防疫措施，但社會要有心理準備，一旦放寬，未來的確診個案一定有機會回升。他形容是困難決定，社會要有共識，思考可以接受或容許每日有幾多宗確診個案。