新冠肺炎｜食肆料放寬措施助生意升一、兩成　市民：唔使再分枱坐

本港新冠肺炎疫情似有放緩趨勢，政府今日（8日）宣布新一輪最新防疫措施，在本周五（9月11日）起，食肆每枱客人上限由2人放寬至4人。有食肆負責人表明歡迎放寬措施，「4個人肯定好過2個人」，相信吸引更多家庭會外出食飯，生意有望回升一、兩成，冀政府未來逐步放寬規定。有一家四口感到高興，「唔使再分開兩枱坐」，期待稍後外出打邊爐、飲茶。

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在本周五起，食肆每枱客人上限由2人放寬至4人，至於其他限制不變，包括餐廳人數不得超過座位數目50%、堂食時間至晚上10時等。此外，限聚令會由二人放寬至四人，新措施於9月11日零時零分生效。而口罩令仍然會繼續生效，任何人在交通工具、指明公眾地方要佩戴口罩。

食肆：近兩個月生意「慘不忍睹」

荃灣金雞海南雞店負責人蔡先生直言，「4個人肯定好過2個人⋯依家通常都係一個人，最多都係情侶嚟食，或者買外賣。」他相信放寬後家庭客有望回升，可以增加1至2成生意額。不過，由於入座率仍然只限一半，他認為小店位置有限，「希望嚟緊再放寬」。蔡又指，近一、兩個月的生意額「慘不忍睹」，冀政府可逐步放寬規定，又強調政府應堵塞免船員檢疫的漏洞，以免再次爆發疫情。

荃灣好食雲南米線的劉經理相信，放寬後有更多家庭外出吃飯。（黃詠榆攝）

另外，荃灣好食雲南米線的劉經理表示，由於食肆只限2人入座，生意額大受影響，「細路仔你點樣坐呢？大人分開坐，夾餸都唔方便啦！」她指，近日生意慘淡，員工都要放無薪假，「有時企喺度都覺得唔好意思！」她歡迎政府放寬決定，「緊係好啦，可以做多啲客嘛。」

除了食肆之外，市民亦覺鬆一口氣。謝女士今日攜同兩兒子出街，指一家四口已一個月沒外出用膳，平日通常叫外賣，「自從疫情起都好少出街食。」加上2人限聚令，一家亦不方便外出，「要分開坐，一個小朋友6歲，一個4歲，分開坐口味未必啱，又要遞嚟遞去」，認為放寬後較方便，考慮一家人外出食飯，「就啱爸爸放假，一齊出去飲茶。」

另外，11歲的劉小朋友指，一家四口之前外出食飯，需分開兩枱坐，感到少許不便，亦因此減少了外出用膳的次數，「多數都係屋企食，煮嚟煮去都係嗰幾味！」感到乏味。對於放寬至4人，他指感到開心，期望可一家人外出打邊爐，「打邊爐之前都好高危，依家疫情放緩咗，都會想去食。」不過有市民表明不敢鬆懈，李小姐認為即使放寬限制，亦會足好防疫措施，包括戴口罩、勤用酒精搓手液等。

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