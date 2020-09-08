六合彩9月24日恢復攪珠　暫減至一周一次　投注站無得買彩票

受新冠肺炎疫情影響，馬會自2月起暫信六合彩攪珠，市民暫無機會發橫財夢。不過機會返來了，馬會今晚（8日）宣布將於9月24日恢復六合彩攪珠。但因疫情關係，初期六合彩只會先一周一攪珠，主要在星期四晚進行，投注站不售彩票，只可經電話或網上投注，以避免顧客聚集場外投注處購買六合彩，因而造成的公共衞生風險。 頭獎一注獨中可獲800萬元，而據了解，今年將不設中秋金多寶。

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六合彩預計將於9月24日恢復攪珠。（資料圖片 / 鄧倩螢攝）

只可透過電話或網上進行投注

六合彩自今年２月1日起暫停攪珠，至今已經近8個月。近日新冠肺炎疫情有所緩和，馬會今晚宣布將於9月24日（周四）恢復六合彩攪珠，但因應疫情影響及減少投注站人流，首階段六合彩只會一周一次，而非三次攪珠，大致逢周四晚進行。

馬會暫不接受到投注站買彩票，市民只可以透過電話或網上進行投注。投注站會在非賽馬日開放，但只會讓市民登記網上帳戶、電子錢包等。

9月17日起可開始投注

現時預定的首期六會彩會在9月24日（周四）攪珠；第二期為9月29日（周二），因為周四是10月1日有國慶日賽馬，所以提前；第三期是10月8日（周四）。9月24日進行的六合彩攪珠，可由9月17日起透過電話投注服務、網上投注服務「投注區」、馬會投注三合一及「電訊至尊」投注應用程式購買六合彩彩票。

據了解，今年不設中秋節「中秋金多寶」。

馬會：如疫情穩定 第四季恢復投注站賣六合彩彩票

本港新冠疫情爆發至今，疫情多時起起伏伏。馬會曾經宣布7月21日六合彩攪珠，惜最終因第波大規模爆發而再度取消。

馬會提醒想中橫財市民，可預先前往投注站設定賽馬會電子錢包、開設或重啟投注戶口及辦理轉帳服務，以便日後於購買彩票時能避免人群聚集，有助減低公共衞生風險；如疫情持續穩定，將於今年第四季恢復在場外投注處售賣六合彩彩票。

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