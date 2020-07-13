【書展、電腦節延期】COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情在香港再度爆發，一年一度的「香港電腦通訊節2020」正式決定延期舉行。而另一年度重頭戲書展，以及原定下周二（7月21日）恢復的六合彩攪珠，亦會延期至另行通知。

書展、電腦節等都是一年一度大型活動，但鑑於本地疫情持續，原定8月21日至24日舉行的「香港電腦通訊節2020」暨「健康與運動科技博覽」，決定延期舉行。

(資料圖片)

另外，貿發局今日（7月13日）稍早時間宣布，原定7月15日至21日舉行的書展，將會延期舉行。

除了書展及電腦節，以下大型活動都會延期或可能延期，具體情況可看下圖。

▼▼▼ 延期或可能延期活動 ▼▼▼

+ 3 + 2

基於新型肺炎疫情肆虐，不少實體活動都相繼取消或延期。其實如果要購買電腦等智能產品，多間網店都正舉行優惠，看看哪款合心水。

多間網店推電腦、手機、家電大減價

全港網購優惠店anlander.com推出「至抵出清品專區」，低至半價出售多款產品，包括i-Shield學童口罩、ASUS Lyra AC2200 智慧型 Mesh WiFi 無線網絡系統、NETGEAR Orbi AC3000衞星路由器（RBS50）等，另有Dyson智能枱燈、電競椅及4K超高清智能電視等，數量有限，看看以下哪款合心水。

▼▼▼ 各款優惠產品 ▼▼▼

+ 35 + 34 + 33

更多詳情：網店大減價情報！Orbi路由器、口罩、4K電視、電競裝備等5折起

除了anlander.com，豐澤網店亦正舉行限時大減價，小米、HUAWEI華為手機、Microsoft 微軟 及 LENOVO 聯想手提電腦、彩光脫毛器等美容產品、空氣清新機、氣炸鍋低至61折起。優惠期至7月16日，有需要的話記得留意時間了。

▼▼▼ 豐澤網店激減產品及清貨之選 ▼▼▼

+ 50 + 49 + 48

更多手機、智能手錶、電腦、氣炸鍋、空氣清新機等優惠，可看：豐澤網店7天大減價！小米華為手機、空清機、氣炸鍋、冷氣機都有