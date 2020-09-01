新冠肺炎｜馬會本年度總投注額2187億跌一成　六合彩投注額僅51億

本港新冠疫情疫情持續，國際足球比賽及六合彩攪珠取消等，對香港賽馬會的財政業績帶來影響。賽馬會今日（1日）公布，截止2020年6月30日的2019/2020年度財政年度業績。資料顯示，總投注額約2,187億元，較去年度下跌11.6%約288億元。當中賽馬投注額的影響最少，在年內僅下跌3.2%至1,210億元。但由於有3,273場國際足球比賽延期或取消，足智彩的投注額下跌18.8%至926億元；六合彩的投注額更下跌39.0%至51億元。

賽馬會表示，由於疫情期間沒有取消任何一場賽事，賽馬投注額在年內僅下跌3.2%至1,210億元。（張浩維攝）

因沒取消賽事 賽馬投注額僅下跌3.2%

馬會表示，截止2020年6月30日，2019/2020年度總投注額約2,187億元，較去年度下跌11.6%約288億元，當中以賽馬投注額下跌數字最低。馬會指，由於疫情期間沒有取消任何一場賽事，並實施嚴謹的防疫情施，賽馬投注額在年內僅下跌3.2%至1,210億元；以馬季計算（2019年9月1日至2020年7月15日），向政府繳納的博彩稅達121億元。當中的62億元，為馬場實施防疫措施期間貢獻。賽馬會認為，若賽事取消，向政府繳納的博彩稅則會減少。

賽馬會又指，經由海外合作夥伴，將投注額匯入香港賽馬彩池的「匯合彩池」錄得增長，投注額上升25.3%至236億元，約佔賽馬總投注額近20%。其中，馬會及海外合作夥伴開辦的「皇家雅士谷全球匯合彩池」，投注額上升33%至14億元。

足智彩投注額下跌近兩成

雖然賽馬投注額下跌輕微，但馬會指疫情對足智彩的收入帶來打擊，年內共有3,273場國際足球比賽延期或取消，投注額下跌18.8%至926億元。

六合彩投注額大跌近四成

至於六合彩，由於大部份顧客會在場外投注處購買彩票，為保障公眾健康，馬會於2月2日起暫停六合彩攪珠，投注額因而下跌39.0%至51億元。

馬會續指，現時經由網上或流動裝置投注的顧客，約佔投注額的70%。在疫情高峰期間，大部份投注設施關閉，數碼平台的投注額更增至九成。

為保障公眾健康，馬會於2月2日起暫停六合彩攪珠，投注額因而下跌39.0%至51億元。（余俊亮攝）

馬會於今年的周年大會中，亦遴選出兩名新任董事，兩名新任董事孔思和及陳衍里，填補周永健及周松崗因退任而騰出的空缺，任期各一年。

馬會承諾捐款近3.4億元助社區抗疫

此外，賽馬會承諾捐款近3億4,600萬元，以支援社區應對疫情，包括捐助購買1,400萬個口罩、捐贈約50萬份「關懷包」、向超過10萬名基層學生提供免費流動數據用量，支援學生停課期間能網上學習；並成立1億元的「新冠肺炎緊急援助基金」，以支援弱勢社群等。截至6月30日，已有219間機構獲撥款，推行241項方案。

但賽馬會坦言，對社區的支援取決於業務表現。然而新冠疫情已對馬會的財務狀況帶來打擊。馬會對其慈善信託基金的撥款，由2018/2019年度的43億元，下跌至2019/20年度的25.5億元。