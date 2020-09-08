新冠肺炎｜許樹昌：食肆4人一枱風險不高　倘爆疫或再收緊人數

本港新冠肺炎疫情有回落趨勢，政府今日（8日）宣布將於周五（11日）放寬防疫措施，限聚令由2人放寬至4人，而食肆亦能放寬至4人一枱。政府抗疫督導委員會專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌認為，4人堂食的風險不高，加上餐廳只能營業至晚上10時，食客無法「攤太長時間」用餐，亦減低了傳播風險。他又稱，估計政府會「漸進式逐啲放寬」堂食人數；一旦有食肆出現大型爆發，則或再次收緊人數限制。

▼9月11日起重開及繼續限制措施一覽▼

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許樹昌稱，第三波疫情持續已久，確診數字在短時間內難以歸零，坦言擔心食肆等商戶再不營業會結業。政府於8月28日恢復晚市堂食，至今未有出現相關群組爆發，他估計政府會「漸進式逐啲放寬」堂食人數；一旦有食肆出現大型爆發，則或再次收緊人數限制。他認為，現時堂食放寬至4人的風險不高，加上餐廳只能營業至晚上10時，食客無法「攤太長時間」用餐，亦減低了傳播風險。

至於何時能重開酒吧、卡拉OK和派對房間，許樹昌指「最高危一定係最遲放，無辦法」。倘本港的確診個案持續為單位數，而且源頭不明的患者比例低，便有望逐步放寬。

政府專家顧問、中文大學醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌。（資料圖片／盧翊銘攝）

防疫措施將於周四屆滿，食物及衞生局長陳肇始今日宣布，由周五（11日）起，食肆放寬至4人一枱；限聚令由2人放寬至4人；遊戲機中心、遊樂場所、公眾娛樂場所（包括表演場所）、麻將天九耍樂場所及運動場所可重開，為期7日至下周四（17日）。

▼預約全民檢測 五個步驟如下▼

衞署稱「樣本量不足」無法覆檢疑假陽性樣本 許樹昌：照計唔會發生

另外，全民檢測懷疑出現首宗假陽性個案，一名44歲的男子檢測呈陽性送院，但衞生署因樣本量不足無法覆檢。聯合醫院為他抽取鼻咽及痰樣本進行檢測，結果呈陰性。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，不清楚樣本量不足的原因；許樹昌亦稱「照計唔會發生」，但有可能涉及人為錯誤，譬如試劑內的藥水不足。

▼01實測咽喉拭子採樣▼