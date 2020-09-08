新冠肺炎｜今增6宗確診僅3宗本地創第三波新低　2人全民檢測找出

本港新冠肺炎疫情轉趨緩和，衞生防護中心今日（8日）公布新增6宗個案，當中3宗為輸入個案、3宗為本地個案，為第三波疫情以來的新低。 大圍交通城大廈再新增兩宗相關個案，其中一名患者為清潔工，負責清洗該幢大廈，9月6日已入住檢疫中心後取樣本，沒有病徵；另一名新增患者為早前大廈相關確診者的非同住家人，患者家人未確診前，曾到過大窩口體育館參與全民檢測。

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截至今日凌晨零時，過去24小時新增6宗確診個案，當中包括3宗本地個案，2宗循全民檢測計劃發現。兩宗個案與大圍交通城群組相關，個案編號4892是該大廈的一名50歲女清潔工，她主要負責清洗大廈，9月6日入檢疫中心後取樣本，至今日確診，並無病徵。個案編號4893是一名28歲女病人，是早前大廈相關確診者（個案編號4890及4889）的非同住家人，她的家人未確診前，曾到過大窩口體育館參與全民檢測。

衞生防護中心9月8日公布新增6宗個案，當中3宗為輸入個案、3宗為本地個案，為第三波疫情以來的新低。（羅君豪攝）

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，大圍交通城大廈6樓共有25人列為緊密接觸者，全部將送往檢疫中心。

個案編號4894號患者是一名68歲家庭主婦，透過全民檢測發現，感染源頭不明。於9月5日在屯門兆麟社區會堂取樣，沒有病徵。患者平時會到屯門置樂街市、友愛街市及安定商場。張竹君表示，該名家庭主婦患者是今日唯一不明源頭個案，同住家人均屬密切接觸者，均會送往檢疫中心。

另外，今日新增3宗輸入個案，27歲男患者烏克蘭海員（編號：4891），48歲女患者（編號：4895）及33歲女患者（編號：4896）則由菲律賓抵港。

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衞生防護中心9月8日公布新增6宗個案，當中3宗為輸入個案、3宗為本地個案，為第三波疫情以來的新低。（羅君豪攝）

羈押青山灣22歲泰籍男與早前確診者吃飯

至於早前一名等候遣返的22歲泰籍男子（編號︰4877）確診染疫，確診前被羈押於青山灣入境事務中心，屬於不明源頭個案。張竹君表示，在警方的協助下，獲悉該名泰籍男子曾於7月中與另一確診個案（編號：3741）見面及吃飯，有可能因而感染。但張認為，該泰籍男子是一名隱形患者，已帶病毒一段時間，在荔枝角收押所的一段時間都無病徵，該處有機會是感染源頭。

張竹君續指，青山灣入境事務中心及相關監獄已檢驗約1,600個樣本；旺角維景酒店的檢測方面，截至今日全部樣本均屬陰性，但仍未尋獲3間酒店房住戶。