全民檢測｜122檢測中心延至周五　不懂用電腦80歲婆婆終成功採樣

全民檢測「普及社區檢測計劃」踏進第8日，在141個檢測中心當中，有122個今起延長服務多四日至本周五（11日）。在今日沙田源禾路體育館檢測中心，有到場檢測的市民指，今日途經體育館時，發現仍可即時登記，故此一試；一名年過80歲的婆婆因不懂得用電腦登記，連日來被檢測中心門外職員拒絕多次，終在兒子協助登記後，今日成功到中心採樣。

源禾路體育館檢測中心今日（8日）無需排隊，市民10分鐘已經完成整個程序，過程順利。（歐嘉樂攝）

截至傍晚有123.5萬人預約檢測

「普及社區檢測計劃」踏入第8日，政府發言人表示，截至今日（8日）下午5時45分，共有123.5萬名市民在網上預約全民檢測。相比今早8時共有121.3萬人預約檢測，即新增3.8萬人。

公務員事務局局長聶德權今早在電台節目指，最少會視乎今日實際情況，且按未來4日，若個別檢測中心有需求，最多可再延長3日。

▼預約全民檢測 五個步驟如下▼

市民︰做完出街都安心啲

沙田市中心源禾路體育館並沒有人龍，與太太一同到埗的許先生未有預約下一碰運氣。他表示場館內有多個採樣攤位，無需排隊下不用花上10分鐘已經完成整個程序，過程順利，「裡面都無乜人，行埋去已經做到，一啲都無痛嘅感覺，好專業。（你們）做記者都危險，你都試吓！」

他本身因事忙未考慮做檢測，今日途經體育館時，發現仍可即時登記，故此一試，「原本無諗係咪已經完咗，做完出街都安心啲嘅，都不怕一試啦！」

李婆婆與兒子一同前來檢測，她表示已年過80歲，不懂得用電腦登記，連日來被檢測中心門外職員拒絕多次，最後向兒子「求救」，預約今日到場採樣。她認同增加檢測日數的確有需要，「加多幾日都好嘅，有需要就加。」並說明白到該疾病對長者來說比較危險，因此檢測一下比較理想。

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▼全民檢測計劃展開 市民及官員參與情況▼