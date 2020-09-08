全民檢測｜教育局致函官校　促校方盡快向家長發信呼籲積極參與

全港中小學及幼稚園於本月23日起分批恢復面授，教育局局長楊潤雄早前曾發信及在社交平台，多次呼籲師生及家長參與普及社區檢測計劃（全民檢測）。局方昨日再「落力推銷」，向官立中小學校長發信，並附上家長信的樣本，希望學校盡快致函各家長，呼籲學生、家長及其家人積極參加普及檢測，以保障學校全體師生的健康。

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普及社區檢測計劃將延長多四日至本周五（11日），教育局昨日特別向官立中學及小學校長發信，由高級教育主任（官立學校）鄭惠芬代行，稱普及檢測旨在盡早識別新冠病毒的隱性患者，務求切斷隱性傳播鏈。局方指，知悉校方和家長都十分關心學生的健康，致力做好全面的防疫措施，為稍後的恢復面授課堂締造更有利條件。

局方指，希望學校致函各位家長，呼籲學生、家長及其家人積極參加普及檢測，以保障學校全體師生的健康，並隨函附上家長信範本以作參考，可因應校本情況調適內容，並促「盡快發給家長。」範本內文向家長呼籲，「若未進行檢測，盡量把握未來數天的時間」，積極安排子女與家長參與，以保障師生健康。

局方又在信中感謝24所官立中小學借出校舍作檢測場地，形容普及檢測運作暢順，市民普遍反應正面。