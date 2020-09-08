全民檢測｜被借用體育館可如期周五重開？徐英偉：視乎檢測使用率

全民檢測（社區普及檢測計劃）踏入第8天，港府早前宣布延長計劃4天，直至本周五（11日）。當局今（8日）公布，周五起將放寬多項防疫措施，包括遊樂場所、遊戲機中心、麻雀天九耍樂處所等有條件重開，康文署轄下的戶外和室內設施，體育館、足球場、籃球場等亦會重開。 被問到部份政府體育場地被徵作檢測中心，屆時能否如期重開，民政事務局局長徐英偉表示，當局曾前往多個檢測中心視察情況，愈來愈多市民在無預約情況下，前往中心接受檢測，反映訴求仍大，當局將視乎使用率決定是否需要延長計劃，「如果要用盡，可以做足14日」，他又估計，有關場地需時兩天進行還原工作。

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港府今公布多項放寬措施及旅遊泡泡的進展。（高仲明攝）

徐英偉表示，現時檢測中心以借用民政場地較多，倘要重開相關體育場所，要檢視衛生及消毒情況，完成全民檢測計劃後，亦要搬走物資及進行還原工作，相信需時兩天恢復相關場地。



行政長官林鄭月娥今早則表示，檢測計劃會否再延長3日須視乎情況，未來幾日政府已預留更多空間和能力，讓更多市民毋須預約，可進行檢測。

徐英偉表示，愈來愈多市民在無預約情況下，前往中心接受檢測，反映訴求仍大。（高仲明攝）

全民檢測出現假陽性個案，惟樣本不足以讓衞生署覆檢核實，患者到醫院再採樣則兩次均呈陰性結果。被問到是否反映機制不是百分百有效，食物及衞生局局長陳肇始則回應指，個案有送往衞生署，惟樣本不足未能成功覆檢，她強調，此情況於所有實驗室時有發生，最重要是有相關措施跟進，「永遠有機制」，該個案已盡快送院，隨後證實屬陰性。她又提到，放寬措施後，預期仍有爆發風險，「世界各地放寬都會有爆發」，另外社區亦有隱形患者，雖然普及檢測找到相關數量患者，但仍需謹慎。

陳肇始指，放寬措施後，預期仍有爆發風險。（高仲明攝）

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