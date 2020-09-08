12港人涉潛逃｜涉國慶前夕灣仔單位藏汽油案　3被告內地被捕缺席

5名男子被指去年國慶前夕在灣仔一幢大廈內管有汽油和玻璃樽等，被控串謀意圖危害生命而縱火罪。惟其中三人據報早前被內地海警截獲，現於內地被扣留。該案今(8日)在區域法院再訊時，控方確認三人現被內地執法機關依法扣留。控方指他們違反保釋條件，要求充公三人的保釋金和發出通緝令。惟法官高勁修發出通緝令，保釋金的問題則容後再議。

5名被告，分別為Lego推銷員鄧棨然（30歲）、時裝設計師鄭進（31歲）、鄭姓港鐵技術員見習生（17歲）、廚師李威龍（25歲）、廖姓學生（17歲）。

今只有兩名被告出庭

控方提堂時指，只有第二和第四被告出席聆訊，而另外三名被告缺席，只有律師到庭。控方指，該三名被告在內地水域被截查，自上月23日起被內地執法機關依法扣留。控方指，他們違反3項保釋條件，包括不准離港、依時到警署報到和依時到法庭，因此要求法庭撤銷三人的保釋，充公他們的保釋金，以及向他們發出通緝令。

官准保釋金事宜容後處理

首被告和第五被告的代表律師，則望法庭先保留保釋金，讓他們日後向法庭作出解釋。法官撤銷三人保釋，並發出通緝令，至於保釋金的問題則容後再議。據悉，首被告的保釋金為5000元，另外兩名被告則為3000元。

由於第二和第四被告需索取法律意見，法官把案件押後至11月12日再訊，期間兩人准繼續保釋。

涉在灣仔一單位內藏汽油等物品

五人被控串謀意圖危害生命而縱火罪，指他們去年9月串謀他人，無合法辯解用火摧毀他人財產，以危害他人生命或罔顧他人生命是否會因而受到危害。

他們亦面對屬交替控罪的管有物品意圖摧毀或損壞財產罪，指他們於去年9月30日在灣仔金樂大廈一個單位內，保管或控制多個玻璃樽、汽油和打火機油等。

案件編號：DCCC 323/2020