12港人涉潛逃台灣被截命運待決　港區人大：料內地審　毋須交港方

廣東省海警早前在香港東南水域對出的中國水域，截獲一艘涉嫌非法越境船隻，捕獲10多名「涉嫌非法越境人員」，據報包括因涉嫌違反《港區國安法》被捕、現正保釋的「香港故事」成員李宇軒。事件引起社會關注，部分民主派人士認為內地應將12港人交香港審訊。 香港中小型律師行協會創會會長、港區人大代表陳曼琪指出，根據屬地原則，香港人涉嫌在內地司法管轄區因偷渡被捕，應交由內地法院審訊，無須將犯人移交香港法院審訊。陳曼琪認為，現時疑犯潛逃有上升趨勢，相信法院未來處理疑犯保釋申請時，除了考慮案件嚴重程度，亦會考慮疑犯潛逃風險，她料法院處理日後處理疑犯保釋時「會揸緊」。

陳曼琪指出，是次內地的拘捕行動全屬內地事務，不存在中港兩地聯合行動，亦不涉及《港區國安法》。（吳倬安攝）

陳曼琪指出，根據《中華人民共和國刑法》第322條，偷越邊境（包括出境及入境）且情節嚴重，可判監1年以下、拘役、管制及罰款，涉嫌潛越的12名港人在內地司法管轄區被內地海警局拘捕，根據屬地原則，將犯人交由內地法院審訊，是合法、合情、合理，亦合符一國兩制和國際標準。

對於有法律界人士認為，內地可將犯人移交香港法院審訊，陳曼琪指出，這12名港人在內地違法內地法律，香港法院也無法審理二人所違反的內地刑法罪行，故無須將犯人移交香港法院審訊。



陳曼琪認為，現時疑犯潛逃有上升趨勢，相信法院未來處理疑犯保釋申請時，除了考慮案件嚴重程度，亦會考慮犯人潛逃風險，審視其保釋申請的原因和合理性，她料法院處理時「會揸緊」。有傳媒問到，12名疑犯涉嫌登上同一船隻潛逃，是否反映背後有「大台」，陳曼琪表示不會就個別個案評論，但認為警方要追查。

陳曼琪指出，是次內地的拘捕行動全屬內地事務，不存在中港兩地聯合行動，亦不涉及《港區國安法》。