12港人潛逃被截｜葡新社引述領事館：其中一人持葡萄牙護照

撰文：翟睿敏
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廣東省海警早前在香港東南水域對出的中國水域，截獲一艘涉嫌非法越境船隻，拘捕12名「涉嫌非法越境人員」，據報包括因涉嫌違反《港區國安法》被捕、現正保釋的「香港故事」成員李宇軒。特首林鄭月娥今日（1日）首度開腔回應，指應該交給事發地點的司法管轄區處理，亦即暗示交由內地處理。
葡新社今日引述葡萄牙駐港澳總領事館消息，持有葡萄牙護照的香港特區居民 Mr Tsz Lun Kok（音譯：郭子麟），基於非法越境將被拘留在深圳。領事館指，中國當局表示葡萄牙護照只屬旅行證件，限制葡萄牙當局以人道主義介入。另外根據國際規則，就持有雙重國籍的公民，該公民身在其中一個管轄區時，另一國家的領事協助會被排除。
潛逃台灣遇截的12名香港青年從布袋澳上船，擬經東沙島轉船赴台。（黃偉民攝）
報道引述葡萄牙駐港澳總領事保羅·庫尼亞·阿爾韋斯（Paulo Cunha Alves）稱，當局正與葡萄牙駐北京大使館及駐廣州總領事館合作，亦正與中國當局聯繫。
廣東省海警上月在香港東南水域對出的中國水域截查一艘快艇，以涉嫌非法越境扣查12名港人。保安局表示，警方會盡快把這些人在內地被刑事強制措施的事實通知其家人，特區政府會按其家人意願提供適切的協助。警方則表示，經由相互通報機制接獲內地執法部門通報，得知12名本地男女涉嫌非法入境，現正被內地執法機關拘留，警方與內地執法部門會繼續保持緊密聯繫及合作。