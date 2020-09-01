12港人潛逃被截｜葡新社引述領事館：其中一人持葡萄牙護照

廣東省海警早前在香港東南水域對出的中國水域，截獲一艘涉嫌非法越境船隻，拘捕12名「涉嫌非法越境人員」，據報包括因涉嫌違反《港區國安法》被捕、現正保釋的「香港故事」成員李宇軒。特首林鄭月娥今日（1日）首度開腔回應，指應該交給事發地點的司法管轄區處理，亦即暗示交由內地處理。

葡新社今日引述葡萄牙駐港澳總領事館消息，持有葡萄牙護照的香港特區居民 Mr Tsz Lun Kok（音譯：郭子麟），基於非法越境將被拘留在深圳。領事館指，中國當局表示葡萄牙護照只屬旅行證件，限制葡萄牙當局以人道主義介入。另外根據國際規則，就持有雙重國籍的公民，該公民身在其中一個管轄區時，另一國家的領事協助會被排除。