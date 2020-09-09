港自由身攝記白羅斯採訪示威一度被捕　將記憶卡藏內褲保照片

白羅斯強人總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）在8月中勝出總統大選，但選舉被指舞弊，觸發該國26年來最大規模的示威。持續超過一個月的連串示威中有過多次激烈衝突，報道指有示威者被警方拘捕後遭受性侵、虐打等。兩名本港自由身攝影記者上周親赴當地首都明斯克市採訪，其中一人一度被警方拘留。 其中一人向《香港01》講述被捕經過，他指被數名防暴警察拉扯時，趁機趕急將相機內其中一張記憶卡收到內褲，才力保照片，但另一張記憶片的照片則被發現，遭防暴警全數刪去相片。另一人則稱被防暴警追趕數百米，最後混入婦孺中成功脫險。

白羅斯爆發26年來最激烈的示威，示威者高舉舊的白羅斯人民共和國國旗。（美聯社）

親到白羅斯的A及K去年為不同國際通訊社，採訪本港的反修例示威活動後，成為自由身攝影師，他們稱除了為通訊社服務外，照片亦有供給數間本地報章及網媒。他們有感去年不少外國傳媒有報道香港反修例風波，於是也想到外國的示威現場採訪當地情況。

兩人於上周三（2日）抵達白羅斯首都明斯克，雖然間中遇上當地警察問話，但卻從來未有預料會被捕。Ｋ笑言「想拍改變世界的照片，若果太小心個人安全都無可能」，結果不幸地，兩人在過去的周日（6日）終於遇碰壁，其中一人更一度被拘留。

二人年約30歲，由於仍留在當地，因此受訪時只以代號示人。

9月6日，白羅斯首都明斯克市的10萬人大遊行。（受訪者提供）

相機可入兩張記憶卡才成功收起一張

他們當日下午於獨立廣場採訪有近10人萬參與的大遊行，至傍晚時分遊行隊伍至獨立宮時，見到有全副武裝防暴警員開始清折路障及文宣，K估計警方差不多要開始展開拘捕，所以都有心理準備要跑。

防暴警員突然從防線向前衝，A連忙拍下照片卻未發現防暴警已在手後。A說：「當時一個防暴警捉着我的背包，我第一時間是希望除下背包逃跑」，但其他的防暴警趕過來。A使用的相機能夠使用兩張記憶卡，急中生智的他在被制服前將其中一張收進內褲內，「可能我是外國人，所以沒有脫衣搜身」，成功力保記憶卡。

被警察追捕 靠混入婦孺群中脫難

A稱最終被押後封鎖線，面對裝甲車跪地。有警員搶去他相機，他對警員說：「若你不喜歡可以將照刪去」，但對方冷笑下拳擊他後腦位置數下，過後便押上裝甲車送警署。

當時與A相距一條行車線的K直言，不敢相信A被捕，但自己亦被數十名防暴警員從後追趕，「見人便捉。」他跑至一個公園時，遇見一班剛遊行完的婦孺，於是混入其中，成功脫難，「這兒的警察比較喜歡拘捕年輕的男人。」

A與K一度失去聯絡，A被押上裝甲車時並不知目的地，或者下場如何。他指，當時被安排與兩名當地示威者上車坐於後座，防暴警員則坐前座，他們中間隔着一個圓型的氣窗。由於裝甲車非常暗，加上氣窗並不大，Ａ在防暴警不為意時取出電話聯絡Ｋ。

全副武裝的防暴警員會在示威現場設下防線。（受訪者提供）

經過3個多小時的問話，A在晚上9時許獲釋，警方建議他們離開。兩人經過這次經歷後仍然會按原定計劃逗留至月底。

與香港去年示威相似，現時白羅斯幾乎每日都有示威，周末會較大型，平日則與香港的「和你sing」示威相似。對於連串的示威，坊間亦未有太大反彈聲音，他們相信是與盧卡申科1994年起上任後一直高壓管治有關。