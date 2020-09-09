新冠肺炎｜中秋可放寬限聚令？陳肇始：人數要小心　口罩令需維持

本港新型冠狀病毒肺炎疫情持續，確診個案宗數略有下跌，食物及衞生局局長陳肇始今日（9日）受訪時稱，疫情近日漸趨緩和，若持續會逐步放寬不同場所可重開，港府初步想法是下階段或開放浴室、派對房間、泳池、夜店及卡拉OK等場所，但仍需密切監察疫情發展。 目前強制戴口罩規定仍然生效，陳肇始認為這是很重要的一環，故對於在公共交通工具以至在公共地方戴口罩的規例，應會維持一段時間。

▼9月11日起重開及繼續限制措施一覽▼

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政府昨（8日）宣布，本周五（11日）起放寬限聚令至4人，食肆亦可4人一枱。食物及衞生局局長陳肇始接受港台節目《千禧年代》訪問時表示，疫情漸趨穩定，雖源頭未明個案佔約三成，但可有系統、逐步地分階段放寬，若疫情繼續穩定，將分不同階段放寬。她透露政府對下一階段的放寬已初步有想法，或開放浴室、派對房間、泳池、夜店及卡拉OK等，但仍需視乎疫情發展。

陳肇始：室外風險較室內活動低 口罩令料需持續

陳肇始稱，政府的放寬措施考量包括對市民的必要性，以及風險可控的尺度，業界需承諾做好風險管理，亦會考慮活動的風險程度，例如政府最初先開放室外場所，因室外風險較室內活動低。主題公園及展覽活動亦有望下周恢復，陳肇始承認有一定風險，倘重開需規範人數、人流、人與人間距離的。其他措施如戴口罩令，陳肇始認為是重要的一環，預料戴口罩令需維持一段時間。

她指全球疫情爆發嚴重，確診宗數未必能很快地「去到零」，料仍有一段時間會有零星個案，她相信現行的全民檢測有助政府找出隱形傳播者，會令政府對下階段的放寬帶來啟示。

中秋放寬限桌令與否 陳肇始：人數要小心

陳肇始另於商台節目《在晴朗的一天出發》受訪時，被問到若酒吧做足防疫措施，下一階段可否重開，她指，政府放寬措施是考慮除口罩的因素，「除口罩的時間太耐有風險」，強調市民進食完戴口罩、維持社交距離、控制人流對預防感染爆發十分重要。

至於中秋節可否再放寬限桌令，例如八人一桌，陳則指，「人數要小心」，若社區尚有隱性患者及隱形傳播鏈，在放措施時要顧及不會引致疫情爆發。

▼全民檢測計劃展開 市民及官員參與情況▼

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已化驗103萬全民檢測樣本 累計18宗陽性個案

陳肇始又稱，截至今日早上8時，約125萬人透過網上預約系統預約參與全民檢測，有11個檢測中心今日額滿。連同無預約、即場登記的人士，累計131萬人已採樣，當中103萬個樣本已完成化驗，找出合共18宗對病毒呈陽性的個案。她稱愈多人參與代表性愈高，即使結果是陰性，政府亦希望得悉，她又對全民檢測找出兩個外傭個案感擔憂，呼籲僱主與僱員一起參與全民檢測。

她提到醫管局有計劃，現行在22間普通科門診派發樣本瓶的安排，將會在全民檢測後再擴大。政府將在社會設不同的檢測系統，即使完成全民檢測，後續的特定群組檢測等亦可持續。

陳肇始指視乎疫情發展，下階段或重開派對房、卡拉OK及浴室等場所。（資料圖片／高仲明攝）

現時經全民檢測找出18宗新確診個案，陳肇始指，相關的緊密接觸者如家人會接受檢測，由於衛生防護中心仍在調查追蹤，暫時未掌握感染個案數字。她強調，很難單憑家人確診數字，去斷定這18宗個案的傳播性，亦要視乎個案出行的地方是否有人受到感染。