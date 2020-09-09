AEON提款機被裝偷拍鏡　3保加利亞男認用假卡提款　囚28至46月

AEON去年發現其提款櫃員機被人安裝針孔攝錄機，並有多名客戶在戶口內的款項遭擅自提取，涉款約29.9萬元。警方調查後，發現3名保加利亞男子涉多番用假卡提款，並在酒店房間內管有共117張假卡。他們今（9日）在區域法院認罪，被判囚2年4個月至3年8個月。

三名被告：Yordan Tihomirov Chavdarov（28 歲）、Plamen Angelov Angelov（32歲）及Mihail Bozhidarov Bozhkov（34歲），他們承認串謀偷竊和管有虛假文書合共3罪。

法官判刑時指，第三被告在案中的參與較另外兩名被告少，考慮涉及跨境元素、案中各人的角色、案中損失的金額等，分別判三名被告入獄3年、3年8個月，以及2年4個月。

案情指，AEON於去年3月底發現，一部提款櫃員機的插卡位，被附有電子晶片的卡，以及一張膠卡卡住。AEON之後亦發現，該機除了再被卡住外，亦裝有針孔攝錄機。此外，亦有多名客戶投訴其AEON戶口的款項，遭人擅自提取。警方調查發現，第二被告提取或以其房內的假卡提取的款項，約29.9萬元。

警方之後鎖定三名被告，發現他們於去年5月1日，多番以假卡提款。警方翌日到九龍一間酒店拘捕3人，並在他們身處的兩間房內，檢獲117張假卡。

案件編號：DCCC104/2020