瑞士男涉擾亂秩序案　內地男拍示威相被追　欲進大廈受阻

瑞士籍男子涉嫌在去年一次反蒙面法示威中，見到一名中國男子被示威者包圍，並欲進入一大廈時，被指作出協助教唆在公眾地方作出擾亂秩序的行為，案件今(9日)在東區法院開審。男事主以普通話作供，他聲稱未見過示威場面，便拿手機拍照，但遭示威者追擊，他被多人包圍時曾大叫：「我們都是中國人。」惟欲進大廈時受阻，之後遭到襲擊，眼鏡也掉到地上。

被告Marc Gerard Progin（74歲），退休人士，被控於去年10月4日在中環遮打大廈外協助及教唆另一些人作出喧嘩或擾亂秩序的行為，意圖激使他人破壞社會安寧，而上述行為相當可能會導致社會安寧破壞。

稱未見過示威場面想拍下

男事主藺楠(30歲)以普通話供稱，他來自內地，在遮打大廈一間銀行任客戶顧問，案發當日他到附近買午餐，回程時看見有接近100名示威者在附近聚集和高叫口號，他聲稱未見過示威場面，「很自然想拍下來」，故拿出手機拍攝。突然有數名戴口罩的示威者沖衝前，憤怒地向他大叫，令他感到驚慌。

欲進大廈見外籍男關門

藺稱他的一名同事見狀，欲帶他進入遮打大廈，但他身後的示威者一直向他大叫「返大陸」，藺欲進入大廈時，特意回頭並高叫：「我們都是中國人。」突然有一名手持相機的外籍男子衝前並將大門關上並阻他進入大廈，他便遭一名黑衣示威者從後襲擊，眼鏡跌落地上。

被問及為何要回頭高叫口號，藺指「自己沒有想太多，心裏有一個想法就講出來」，又指他聽不太明白示威者的口號。

庭上亦播放出一段拍得案發情況的youtube片，見事主曾與在場人士對話。

案件繼續。

案件編號：ESCC 876/2020