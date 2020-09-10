新冠肺炎｜第三波疫情長者院內受感染　公院加強入院者病毒檢測

新冠肺炎第三波疫情持續，醫院管理局質素及安全總監鍾健禮受訪時指，近期長期死亡率高，亦有長者在醫院內受感染，情況是當局不欲見到，故期望加強為入院病人檢驗、不論年齡層，盡量收集深喉唾液樣本化驗，望減低病毒帶入醫院的機會，惟「未必百分百做得晒」。 他又指，正與院舍商討，會視乎風險評估決定需否為出院的院舍長者做病毒檢測。

醫院管理局質素及安全總監鍾健禮今日（10日）接受港台節目《千禧年代》訪問時指，第三波疫情長者死亡率高，亦有長者是於院內感染，早前當局已為老人院轉送醫院的長者做入院的檢測篩查，每日做到800多個檢測。

為入院人士盡做檢測 惟「未必百分百做得晒」

為了再減少病毒由社區帶入醫院的機會，醫管局昨日（9日）起推新措施，盡量為所有入院者做病毒檢測，即使是年輕病人亦需做，因若傳染予長者，後果會較嚴重。出院安排方面，鍾健禮稱正與院舍商討長者離院前需否做病毒檢測，視乎風險評估。

採樣方式首選是收集深喉唾液，運作上容易做，病人如有能力收集深喉唾液就盡量為其做檢測，但若病人需做鼻咽拭子則較難，因需移至負壓房進行，地方及人手所限未必做到，而短期內入過院的人亦未必需再做，但他稱難估計有幾多病人可做到，視乎入院人數。

他透露目前平均急症入內科一日約800至900人，整體日均入院人數低於2,000人，但隨疫情平穩，入院人數已慢慢回升，做病毒檢測與否，交由同事再作臨床決定，他直認「未必百分百做得晒」。

醫院管理局質素及安全總監鍾健禮醫生（資料圖片／余俊亮攝）

疫情高峰時日做6、7千檢測 研引入高通量機器加大檢測量

鍾健禮透露，醫院內化驗一般一日內有結果，有些較小的地區醫院需運樣本到較大的「龍頭醫院」做化驗。化驗人手亦是考量的因素，目前疫情有緩和才「夠膽」去做，疫情高峰每日做6、7千個檢測，很難再增加檢測量，醫管局將研引入高通量機器，以相同人手做更多檢測，

醫管局因疫情影響而暫停部份非緊急服務，鍾健禮稱將檢視幾時可回復，但近兩星期的全民檢測進行中，醫管局需先嚴陣以待，他同時呼籲市民前往接受檢測。