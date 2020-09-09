新冠肺炎｜增6宗新確診　1宗由全民檢測發現　住屯門山景邨有飲茶

社會新聞
撰文：
最後更新日期：

本港第三波新冠肺炎疫情緩和，截至今日（9日）凌晨，新增6宗確診個案，編號由#4897至#4902，當中5宗屬本地感染，有1宗是經全民檢測「普及社區檢測計劃」找到，為62歲男士，無病徵，住屯門山景邨景麗樓。另有10多宗初步陽性個案。

截至今日經全民檢測驗出陽性的新個案有19宗，另有7個是舊確診個案。

▼9月11日起重開及繼續限制措施一覽▼

+19
+19
+19

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，6宗新確診個案中，有4宗屬有關連個案，分別2宗涉檢疫中心、2宗為大圍交通城大廈患者的家人。#4902為輸入個案，由印度返港。

1宗確診個案由全民檢測找到，為患者#4901，62歲男士，無病徵，住屯門山景邨景麗樓，平時無特別活動，有時到附近飲茶，在屯門大興社區會堂於9月6日提交樣本。

▼康文署9月11日起重開及繼續限制措施一覽▼

+13
+13
+13

另外，全面檢測計劃找到多2宗曾確診個案，為已知的舊個案，#4091及#4254，二人均於8月28日出院，及有陽性抗體，#4091與全家人一齊去檢測。#4254為輸入個案。二人的病毒數值（CT value）高於30，現均沒有病徵，相信是有殘餘病毒。

▼復課指引▼

+4
+4
+4

至於入境處及懲教署檢測結果，4,300名院友及470名職員檢測結果全陰性。

1宗確診個案由全民檢測找到，為患者#4901，62歲男士，無病徵，住屯門山景邨景麗樓。（資料圖片）

新冠肺炎｜台灣將香港降回中低風險　短期商務客檢疫期減半至7日
新冠肺炎｜公院分析逾90歲患者死亡率35%　入院病人今起須驗病毒
新冠肺炎｜調查：15%受訪僱主料下季裁員　批發零售最差
新冠肺炎｜中秋可放寬限聚令？陳肇始：人數要小心　口罩令需維持
新冠肺炎｜酒吧、卡拉OK未能重開　羅傑承斥政府高層十年無唱過K
新冠肺炎｜一文看清康文署重開設施安排　足球場籃球場泳灘續關閉
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。