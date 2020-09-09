新冠肺炎｜增6宗新確診　1宗由全民檢測發現　住屯門山景邨有飲茶

本港第三波新冠肺炎疫情緩和，截至今日（9日）凌晨，新增6宗確診個案，編號由#4897至#4902，當中5宗屬本地感染，有1宗是經全民檢測「普及社區檢測計劃」找到，為62歲男士，無病徵，住屯門山景邨景麗樓。另有10多宗初步陽性個案。

截至今日經全民檢測驗出陽性的新個案有19宗，另有7個是舊確診個案。