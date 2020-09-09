新冠肺炎｜公院分析逾90歲患者死亡率35%　入院病人今起須驗病毒

本港新冠肺炎疫情持續，第三波疫情中，截至8月7日的30日住院死亡率為1.8%，當中90歲以上的長者死亡率可以高達近35%，醫院管理局質素及安全總監鍾健禮醫生直言「長者死亡率好似SARS（沙士）同MERS（中東呼吸綜合症）咁高！」 醫管局分析了70個70歲以上的死亡個案，發現過半在社區受感染，另有部分在院舍受感染，更有最少7宗屬於醫院內感染。為了減低患者把病毒帶入醫院的風險，醫管局決定加強對入院病人的篩查，由今天（9日）起，為所有新入院病人做病毒測試，料每天檢測約2000人。另外，醫管局亦正研究為部份院舍長者在出院前先做病毒檢測。

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醫管局質素及安全總監鍾健禮醫生表示，醫管局由即日起，為所有醫院及所有專科的新入院病人做病毒測試。他坦言，院內長者本身或已患有慢性病，一旦受到感染，死亡率或更高，「希望減少其他人把病毒帶給長者，減少院內感染情況。」他稱，會盡量為病人取深喉唾液做檢測，有需要時也可以取鼻咽拭子樣本，「有啲人未必留到深喉唾液，如果有人留院時間唔長，都未必做測試。」

他指，早前醫管局為高風險的特定群組入院病人做檢測，例如院舍院友或慈雲山居民，主要是內科病人，每天檢測約800至900個樣本；而現時每天約有2000病人入院，換言之擴闊檢測範圍後，檢測量會增一倍。

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部份住院長者出院時化驗病毒

另外，鍾健禮稱，檢測近日與香港安老服務協會商討長者出院安排，未來或會為部份院舍長者在出院前先做病毒化驗，但由於部份長者住院時間或不長，「或者出院唔係plan（計劃）咁定，有時好突然，如果要做測試，就留耐咗長者喺醫院。」醫管局仍在研究為哪些出院長者做檢測。

他並指，醫管局會培訓更多化驗人員，及在冬季流感前購置7至8部全自動化、高通量病毒檢測儀器，有望提升檢測量達一倍，即日做8000個檢測。