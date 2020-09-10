酒吧建議飲酒才除口罩　張竹君憂風險高　張宇人批醫生不懂計風險

新冠肺炎疫情持續，本港明日（11日）起放寬限聚令至4人，食肆可4人一枱，部份運動場所、遊戲機中心亦可重開，但未包括酒吧、卡拉OK及夜總會。 飲食界立法會議員張宇人今日（10日)於電台受訪時直斥政府的張弛有度策略不當，「『張』就全部停晒」，又指業界已願意做更嚴謹的防疫措施，望政府盡快讓業界復業。 飲食界建議要求客人只在飲酒時才可除口罩，衞生防護中心主任張竹君稱不斷拉低口罩做法更高危，張宇人回應稱不覺風險更高，指業界建議可保障客人健康。他自言不會作點名批評，但斥「呢班醫生無人識計風險」。

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飲食界立法會議員張宇人接受港台節目《千禧年代》訪問時認為，食肆放寬4位是好的，但酒吧、卡拉OK及夜總會仍未可重開，逾萬員工需停業，他直斥政府的「張弛有度」策略「『張』就全部停晒」，做法不當。

他稱早前有部份場所出現爆發，業界亦願做更嚴謹防疫措施，如用滾水清潔碗碟，分開送餐及清潔員工，不讓客人流連酒吧，「噴口水噴幾個鐘」，亦會用電子支付方式減少接觸，為客人探熱、要求客人戴口罩、健康申報等。餐廳盡量做每小時換氣6次，或加裝空氣清新機等。他強調業界並非只想今次重開，而是期望做足措施後，往後亦可營業。

自由黨主席、飲食界議員張宇人期望，政府不要再突然要求業界停業。（資料圖片／歐嘉樂攝）

張竹君憂不斷拉低口罩做法高危 張宇人斥「大家唔好扮專家」

張宇人指業界同意要求客人進食「一啖」或飲一口酒後戴回口罩，才與朋友傾談，惟衞生防護中心傳染病處主任張竹君認為，口罩表面或沾有病毒，不斷拉低口罩飲酒比不戴口罩更高危。

張宇人回應指不覺得會更高風險，自言不會點解批評任何人，但斥「大家唔好扮專家」，反問「吸空氣都有菌啦，唔吸呀？」 他又直斥「呢班醫生無人識計風險」，上次禁止堂食兩日，到頭來市民需在街邊日曬雨淋進食外賣，增加了市民的風險，風險不會降至零，只是將風險轉移至市民身上。

目前酒吧等已停業多市，張宇人預計至下年9月，仍未能回復2018年的生意額，業界將繼續爭取放寬食客人數，因年末多公司團年、婚嫁等，酒席消費遠大於只做晚市。他又指會爭取業界可獲免租兩個月，以及免差餉不設上限。