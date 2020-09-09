酒吧冀復業盡出招倡全身消毒填申報表　張宇人：望過百宗都不停業

新冠肺炎疫情放緩，政府昨日（8日）宣佈放寬部分社交距離措施，惟酒吧、卡拉OK及夜總會則仍需關閉。業界今日（9日）召開記者會，強調停業多月，損失慘重，強調現已有多項防疫措施，要求政府盡快容許復業。 自由黨主席、飲食界議員張宇人直言，對現時政府仍不讓3類行業復業，感到無奈。張指，業界會執行多項防疫措施，期望政府不要再突然要求業界停業，「疫情係唔會走，希望去到7月最壞嘅時候，每日有百幾宗，都比我哋營業。」

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張宇人指，8月下旬曾就此接見政府官員，當時已提出了5項防疫措施，包括規定客人用餐時間為2小時、引入電子收費，減少透過現金接觸傳播病毒、分開清潔工和傳菜員工等，對現仍未獲批復業感失望、無奈，不認同這些行業有特別高的傳播風險。

他期望，政府下周批准業界復業之餘，「唔係淨係今次開返，疫情係唔會走，希望去到7月最壞嘅時候，每日有百幾宗，都比我哋營業」，強調業界已有相應的防疫措施。

自由黨主席、飲食界議員張宇人期望，政府不要再突然要求業界停業。（歐嘉樂攝）

酒吧業界：客人進入前要全身消毒

酒吧業大聯盟召集人梁立仁指，行內有1500間持牌正規酒吧，從業員有近2萬人，直言處於水深火熱的情況，望盡快復業，強調除了一般的社交距離措施，如限4人一枱、1.5米的社交距離等，業界會另推多項防疫措施，包括硬性規定填寫健康申報表、進入場所前需全身消毒，而顧客除飲食期間，須完整佩戴口罩，「比任何一何行業做得更多、做得足，令市民有信心」。

被問現實中執行相關措施會否有困難，梁相信市民已感受到疫情威力，危機意識有所增加，故會自律。他又提到，市民近日已出現抗疫疲勞，甚至到沒酒牌的工廈飲酒，若業界獲批復業，可減少相關情況。

卡拉OK望政府推租金補償

港九舞廳夜總會聯合總商會理事長廖偉平指，停業己久，現時所有員工、公關失業，「情況相當慘烈」，員工甚至需四圍借貸渡日，期望政府體諒現實情況。另外，業界會要求全部員工需接受全民檢測，結果呈陰性，才可上班。

Red Mr執行董事羅雪儀指，卡拉OK場地在今年內，已關閉了120日，業界損失慘重，「每一間分店過萬呎，過百萬租金」，望政府提供租金補償。

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