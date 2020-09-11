香島中學生以抗爭口號做頭像遭停課　葉建源：用極刑幫唔到成長　

一名香島中學學生因為在網上教學平台展示反修例口號頭像，被校方停課一星期，更被要求轉校或記兩個大過。立法會教育界葉建源今早在港台節目《千禧年代》表示，校方停課等處分嚴厲，剝奪學生學習權利，「唔會希望一開始就用。」他指，教育界一直主張不會放棄學生的態度，若學生有錯誤會先採取輔導方式，即使學校有強烈政治立場，同學有個人政治意見，反問是否可以作出包容。

立法會教育界葉建源今早在港台節目《千禧年代》時批評，香島中學向涉事學生採取停課等處分嚴厲，剝奪學生學習權利。（資料圖片）

身處當下 社會難免接觸較多政治議題「無可能屈喺心唔講」

被問到學生以頭像表達政治意見是否有錯，葉建源認為，情況涉及政治判斷，但他認為，年輕人表達政治見解好正常，身處當下社會，他們難免接觸較多政治議題，對政府處理反修例事件、警方執法等有個人看法，「無可能24小時屈喺心唔講。」他續指，年輕人表達對社會的看法，令老師可以了解學生心中想法，包括觀點是否正確、學生情緒狀況、甚至會透露與家人關係。他強調，「一有咩就用極刑，唔能夠幫學生成長。」



有網民周日在九龍區發起遊行，期間一名12歲女童被防暴警壓倒地上。葉建源早前去信警務處處長鄧炳強，表示非常關注事件，促鄧親自處理。葉建源指，目前未收到對方的回覆。他批評，警方當日以「粗暴」方式制服一個12歲的女孩，過程有跪壓及衝撞，質疑並非最低武力。他續指，當日女孩僅與哥哥同行，警方卻濫用限聚令，連同附近路人發告票，批評警方以限聚令欺壓無辜市民，促鄧炳強親自處理，向市民解釋，並盡快道歉，否則公眾無法原諒。