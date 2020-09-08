香島中學學生被指網課軟件提政治口號遭停學　校方：校長直接處理

受疫情影響，新學校全港中小學以網上實時授課形式開學，位於九龍塘的香島中學，被指有學生在電子學習平台「Microsoft Teams」的簡介中，寫上政治口號，面臨停學一周及記兩個大過處分。「香島中學香港本土關注社」指，校方昨晚亦通知涉事學生，若再被發現參與社會運動，會立即開除其學籍。 《香港01》正就事件向校方及教育局查詢。校務處職員指，校長直接處理事件，惟對方不在學校，稍後再作回覆。

傳有在九龍塘香島中學就讀的學生，在網上學習軟件簡介中寫有含政治色彩字句而面臨校方處分。（資料圖片／羅君豪攝）

「香島中學香港本土關注社」昨日（8日）在社交網站發文，指有一名同學因在Microsoft Teams的個人簡介內，寫上「光復香港 時代革命」政治口號被校方急召回校，要求同學立即停課一周，若留校需記兩個大過。關注社更指，若再有發現涉事同學有參與社會運動，會立即開除學籍，校方會將事件通報教育局。關注社在帖文中呼籲同學謹慎處理社交媒體。

據香島中學校網有關《開學日及網上學習安排》通告，該校新學年採用Microsoft Teams 作為學習平台，作網上實時學習、觀看學習影片及交功課之用。通告中列明每節課會有考勤記錄，無故缺席會作曠課處理，而多次沒依時交功課者亦有機會被記缺點，惟通告中沒特別就學生帳戶名、簡介或狀態提出要求或指示。

《香港01》已就事件向校方及教育局查詢，正待回覆。當中校方指事件由校長直接處理，惟校長今日不在校，須留聯絡待回覆。

葉建源：即使學生觀念有錯 校方宜解釋及教育

教育界立法會議員（教育界）葉建源指，需就事件再了解，惟一般而言，若學生只屬表達意見，校方不應胡亂處分，應多包容，若學生觀念有錯，校方可解釋及教育為主，「若令同學不敢表達意見，從教育角度出發未必可取」。

而教聯會主席黃錦良則表示，未了解涉事學校情況，但「言論自由不會無邊界」，若有學生在網課刻意發放政治信息，除了將政治帶入課堂或校園，亦可能涉及違法，校方以校規處理屬慣常做法。

同校有教師疑無禁學生奏《榮光》 新學年不獲續約

翻查資料，今年6月，香島中學有一名任教12年的教師，疑因無禁止學生於音樂考試演奏《願榮光歸香港》，不獲校方續約。而「香島中學正校香港本土關注組」曾在校外發起築人鏈，聲援該名不獲續約的音樂老師，約有百人參與。當時有學生指，該老師亦有提醒他們避免社會議題相關歌曲，惟最終基於學術自由，老師無反對他們奏唱《願榮光歸香港》。而不少學生向記者表示，涉事老師教學表現良好，帶領校隊於學界奪得不少音樂獎項，甚受同學歡迎。

校方事後發聲明，指「香島中學是傳統愛國學校，教導學生熱愛國家，認同自己是中國人」，而教師續約其中考慮因素是能否貫徹學校辦學理念，如教師的教育信念與學校辦學理念出現分歧，管理層必定先與教師溝通了解，作出提醒。