九龍塘香島中學生築人鏈　聲援疑因允奏《榮光》而不獲續約教師

九龍塘直資香島中學一名任教12年的教師，疑因無禁止學生於音樂考試演奏《願榮光歸香港》，不獲校方續約，惹起學生不滿。「香島中學正校香港本土關注組」今日（12日）下午一時半於校外築人鏈聲援老師，約有30至40人參與，除香島學生外，亦見有其他學校學生參加。有曾以唱《榮光》作音樂考試的中二學生指，當日選擇此歌，是希望作為校園抗爭，未有想過會令該老師不獲續約，坦言曾感到後侮，亦不滿校方決定。有學生亦認為學校以政治理由解僱老師，處理不公，直言對痛失好老師感到不開心。 學生於校外築人鏈後，步向達之路又一城方向，及後有警員到場指他們違反限聚令《599G章》要求學生盡快離開。

學生：該老師曾提醒學生勿參與人鏈活動

「香島中學正校香港本土關注組」今日下午一時半於校外築人鏈，聲援該名不獲續約的音樂老師。有不願出樣的中一何同學形容，該老師為人好，平易迎人，對老師突然不獲續約感到驚訝。她指，早前的音樂考試，有不少班別都有選擇以《榮光》作為考試歌，其班亦有六、七位同學選擇此歌，老師曾力勸止，惟同學堅持選擇，而校方亦未有指引禁止。

何同學又指，該老師於學校無提及社會事件，亦沒有影響其政治取向。她指，自己未決定會否參與人鏈活動，但坦言擔心會因發言等遭秋後算帳。她指，該老師有提醒學生勿參與人鏈，擔心同學會被校方追究。

香島中學藝術科主任李老師於周日（7日）向全校師生發電郵稱，來年不獲校方續任，但未提供原因解釋。不過，李曾早於一月時，被校長告知，校董會認為她的政治立場與學校不一致，亦無禁止學生於音樂考試演奏《願榮光歸香港》。她強調，只自己嚴守教育局要求，在校保持政治中立。

後來有約30名警員到又一城附近達之路一帶驅散，有警員以揚聲器指，現場人士違反限聚令《599G章》，要求盡快離開。現場參與學生隨即四散。

學校曾發聲明 能否貫徹學校辦學理念為考慮續約因素

學校於昨日發聲明，指「香島中學是傳統愛國學校，教導學生熱愛國家，認同自己是中國人」，而教師續約其中考慮因素是能否貫徹學校辦學理念，如教師的教育信念與學校辦學理念出現分歧，管理層必定先與教師溝通了解，作出提醒。

教育局局局長楊潤雄早前致涵全港中小學校長，促學校提醒學生勿罷課，或在學校叫口號等；至昨日(11日)出席商台節目時，明確表示學校不應出現政治宣傳活動，又明言《願榮光歸香港》為政治宣傳歌曲，不能在校內出現，至於《試問誰未發聲》歌調的原曲《孤星淚》則要視乎情況；至於若唱另一曲目《熱愛基本法》則並非政治行為，屬法治教育。