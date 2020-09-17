疫情下逛街消失　購物變得目標為本　AI分析店舖「進店率」竟急升

新型肺炎疫情持續影響本港，打擊各行各業，政府推出第三輪防疫抗疫基金，涉及金額達240億元，主要用於採購疫苗、支援醫管局應對下一波疫情等，並動用45億元支援20多個受疫情重創的行業，但未包括涵蓋範圍甚廣、早前已獲300億元資助的零售業。 市民抗疫已久，近日限聚令放寬，市面稍為出現「報復性消費」。有AI店面分析公司發現，疫情下本港4-5月市況最差，人流下跌八成，至6月反彈，7月第三波疫情期間人流下跌，但不太差。在限聚令和禁堂食等措施下，零售店、食肆首當其衝，然而關店最多的是服裝店。 但在滲淡大環境下，亦有中高定位連鎖品牌逆市擴張，「趁低吸納」租下新舖面；而疫情下市民沒必要不會出門，進店更有目的性，商舖以網上推廣開拓客源。

人工智能企業方案公司Dayta AI聯合創辦人及行政總裁屠厚鈞觀察，本港商戶開店一般採取「穩加穩減」的策略，反而在疫情下，無論是擴張還是收縮，都會更進取。他留意到，一些中高定位的連鎖服裝品牌，在近期逆市擴張，估計因為現時租金低，而租約一般是簽下三至四年，即使未來一兩年生意差，今年簽下的租金在兩年後會是特惠價。

▼9月18日起重開處所及放寬措施▼

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疫情下市民出街目標明確 網上推廣吸客

疫情無疑在改變人們的購物習慣，屠厚鈞發現，以往港人喜歡行街，街上人流不少，但不一定會消費，而疫情下市民沒必要不會上街，如若出門，通常都目標明確。他分析有使用Dayta AI旗下分析平台，約400間本地商舖的數據，發現疫情期間進店率（進店人數/經過店門人數）上升，由平常的25%，可升至高達35%。屠厚鈞指，不少商戶因而改變策略，集中線上推廣，發放網上優惠券吸引顧客到店消費，並且利用人流數據即時分析成效，迅速應變。

屠厚鈞指，疫情下不少連鎖品牌希望有更即時、更具體的數據，來決定哪些分店值得投資或增加人手，哪些需要放棄。（陳嘉慧攝）

今天無人會否認市況很差，然而有多差、怎樣差？屠厚鈞舉例，疫情下不少連鎖品牌希望有更即時、更具體的數據，來決定哪些分店值得投資或增加人手，哪些需要放棄。「大家都知道數字跌，但跌多少、點跌法？如果無資料，好難行落去。」 他表示，其公司生意亦受此帶動，6-7月增加100間店舖使用服務，尤其多了連銷零售品牌客戶，至8月底一共有400間舖使用。

數據描繪疫下市況：4至5月最差、旺角銅鑼灣最滲慘淡

至於何時最差？屠厚鈞回顧指，疫情初期的1-3月，對市面影響較為輕微，到4、5月打擊最為沉重，街上人流減少八成。這對於商戶來說意味着甚麼？以百貨公司店面數據做例子，平日進店人數約為1.2萬至1.3萬人次，一下子跌至2,000-3,000人次；6月數字反彈，進店回升至1.5萬-1.6萬人次，屠形容這是市民抗疫以久的「報復性消費」。7月中，本港出現第三波疫情，曾連逐多日單日確診逾百，人流有所下跌，但未如4、5月般差，其後亦見緩緩回升。

具體至不同地區，他觀察到，旺角、銅鑼灣等食肆集中的地區最慘淡，人流最差可下跌九成，連帶食肆多的商場都受影響；工商業區或受「在家工作」影響，人流平均下跌約一半；而住宅區跌二至三成，影響較小。比較不同商店類型，以食肆和講求體驗的商店人流減少最多，然而服裝店關店較嚴重。

而「禁堂食令」維持多時，零食、新鮮食品店生意逆市上揚。屠厚鈞發現，有個別食品店的進店人數甚至升近三倍，而且不同類型的顧客均有增加，「平時主要是30-40歲女性，現時多了後生仔、中年男性。」

疫情催生新產品：即時通知避免觸犯限聚令

本港零售業去年亦受到社會事件的影響，對比去底示威頻繁時期以及今年疫情期間，屠厚鈞指，去年影響較為集中，如主要是週末時，港島區、旺角、尖沙咀受影響，並且可以用「微妙」來形容，因為人多聚集某程度上會帶動店面人流，受影響程度要視乎店舖種類、店主當時是否決定停業等。

Dayta AI利用人工智能及視像分析技術，提供店面數據分析平台及服務。零售商在店內安裝一般的閉路電視，再連接平台，獲得人流、停留情況，客人性別、年齡及互動等分析。屠厚鈞表示，疫情亦催生新的產品需求，例如有客戶要求更即時人流數據分析及通知，以避免觸犯限聚令及更靈活安排人數，相關服務會在9月推出。