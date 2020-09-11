限聚放寬 | Google大數據揭第三波疫情　僅得一類處所人流跌轉增

本港第三波新型肺炎疫情近日有所緩和，政府早前宣布今（11日）放寬社交距離措施，包括公眾地方聚集人數限制及食肆同坐一桌人數放寬至四人。疫期以來最嚴的二人「限聚令」自7月29日生效起持續一個多月後終再度放寬，《香港01》利用Google「人流趨勢」數據，回顧疫情影響大半年來，香港市面的人流情況。 年初市民在藥房外大排長龍搶購口罩的情況仍歷歷在目，不過人流數據顯示，當時雜貨店和藥房人流並無明顯增加，反而是7月中下旬時人流要比非疫情時期還要高約10%，估計與禁堂食令下，市民需要採購食品回家烹煮有關。 而比較第二、三波疫情，零售和康樂場所、工作地點人流在後期明顯下跌，可見雖然當時有指市民在抗疫多時後或「抗疫疲勞」，不過此一波疫情持續時間長、影響較廣，仍是大大影響市民出街意欲。

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雜貨店及藥房7月人流較疫情前還要多

Google「人流趨勢」數據利用匿名化數據，比較疫情之前以及疫情之下的人流變化。數據顯示，疫情下本港大部份場所包括零售和康樂場所、公園、車站，以及工作地點的人流均見下降而多數市民減少外出，不過有兩類地方人流較疫情前增加：住所、雜貨店和藥房。

市民留家抗疫，住所逗留時間當然增加。而從圖中可見，雜貨店及藥房的人流由7月起明顯上升，甚至比正常水平高約10%，個別日子高出兩成，相信其中一部分與巿民購買防疫物資以及食肆禁堂食有關。

疫情初期，1月下旬至2月上旬時，巿面出現防疫物資搶購潮，不過市民除了前往藥房購買外，亦於網上訂購口罩等物資，當時雜貨店及藥房人流未見明顯增加。至6月中旬，雜貨店和藥房的人流亦未有明顯趨勢。其後政府於7月上旬起向巿民派發銅芯口罩以及每戶10個口罩，當時市面上口罩及防疫物資供應已回復正常。後來，第三波疫情開始爆發，雜貨店及藥房的人流大幅上升，7月20日的人流更比基準日高18%，隨著確診個案減少，現時人流升幅已回落。

雜貨店和藥房人流增加，還與食肆晚市禁堂食令有關，7月15日起持續個多月食肆色晚上時後不可提供堂食，以至不少市民需要到食品雜貨店（包括街市、超市）採購食材在家煮食。

零售及康樂場所、工作地點人流 第三波疫情期間急跌

本港肺炎疫情大致可分為三階段，包括初期1至2月的第一波、3至4月主要以外地輸入個案為主的第二波，以及由7月持續至今、最為嚴重的第三波。雖然有指市民在抗疫後期或出現「抗疫疲勞」，增加出行和聚會。不過從數據可見，零售及康樂場所的人流在第三波疫情（7月5日至今）期間大幅下降，幅度較第二波疫情時大。然而，第三波疫情前的6月下旬至7月初的一段時間，本港零售及康樂場所人流的確有所回暖，不過仍低於正常水平約10%。

本港疫情在緩和多時後，在7月初再度出現本地感染，後來更出現多個大型感染群組，短短一個月間，「限聚令」人數上限由八人縮減至四人再減至二人，街上人流大大減少。7月29日，二人「限聚令」生效，同日零售及康樂場所跌至谷底，較平時水平減半。

至於工作地點，第三波疫情初期，特首林鄭月娥在7月13日曾表示不打算大幅度實施公務員在家工作（WFH），但數日即宣布因情況未受控，部分公務員開始在家工作。因私人機構多數以政府政策為準，公務員開始在家工作後，不少私人商業機構跟隨，數據亦顯示，7月下旬工作地點人流大減，部分日子（非公眾假期）更較平時水平減少約30%，跌幅遠較第二波疫情期間大，這亦有可能與正值暑假、疫情較前兩波嚴重有關。

疫情令巿民減少外出，不少巿民選擇於假日到戶外呼吸新鮮空氣，公園的人流於疫情期間有所下降，唯個別日子如復活節、佛誕、勞動節等公眾假期的公園人流比基準日高逾10%。但同樣，第三波疫情爆發期間的公園人流亦大幅下降，直至8月中旬稍緩。

Google「人流趨勢」數據收集方法： Google「人流趨勢」數據為Google用戶於帳戶中開啟「位置記錄」時所收集的數據，經彙整和匿名化處理後，得出整體人流趨勢，以分析2月至今每日的人流和逗留時間變化。每日變化會與基線值（可理解為不受疫情影響的正常水平﹚比較，而基線值則為2020年1月3日至2月6日期間相應日子的人流中位數，簡單來說，9月9日（星期三）的變化將與星期三（基準日）的中位數（基線）比較。 1月23日為香港出現首宗確診個案日，故此，社區人流趨勢報告可檢視各時期與疫情初期的比較。要留意的是，以上數據只計算於Google帳戶開啟「位置記錄」的使用者行蹤，加上如該資料不符合最低私隱要求，如人數太少而有機會辨認出有關人士，該資料則不會顯示於報告，故數據未能完全代表大眾的實際情況，但也可作參考。

此外，Apple亦有利用旗下地圖應用程式的匿名使用者數據，計算各地的駕駛及步行「移動趨勢」，從數據中可見，本港移動量自1月底開始減少（少於基準線），並在4、5月及7、8月間錄得較大幅度下降。

圖片來源：「Apple地圖」移動趨勢報告

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