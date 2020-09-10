施政報告｜公屋聯會促設過渡性房屋供應目標　檢討公屋租金機制

新一份施政報告將於下月出爐，公屋聯會今日（10日）發表對土地房屋政策的期望，建議應重設長策會，並將過渡性房屋納入《長策》供應目標。而因應早前公屋於疫情下加租捱批，公屋聯會建議應檢討租金調整機制，以調整前半年的經濟或就業數據作參考指標，並賦予房委會可實行免租權。

公屋聯會就新一份施政報告作出政策建議。（公屋聯會提供圖片）

公屋聯會建議，長策會應重設，並開放民間參與，以讓房屋供應切合社會不同群體的住屋需要。他們又建議將過渡性房屋納入《長遠房屋策略》供應目標，並將每年平均供應目標定為5000間。

因應早前房委會按現行公屋組金調整機制，被批評在疫情下加租，公屋聯會建議政府應全面檢視公屋租金調整機制，建議參考調租前近半年香港的經濟或就業數據。若出現較大的跌幅，可為作釐定寬免公屋租金的參考指標，令在經濟逆轉的情況下，常規化免租安排。長遠而言，他們建議可考慮修訂《房屋條例》，賦予房委會在特殊的情況下，實行「凍租」的法定權力。他們又建議政府加快推出現金津貼的試驗計劃，爭取最遲於今年年底前推行。

公屋聯會建議政府應全面檢視公屋租金調整機制。（資料圖片）

公屋聯會建議，房委會可推出調遷計劃加快銷售貨尾單位，每年由房委會預留若干單位名額，以自選單位方式供租置屋邨的租戶申請調遷，而調遷地點不限，並提供搬遷津貼，藉此加快單位流轉，收回再作出售。他們又建議將長者業主樓換樓先導計劃擴至房委會的居屋及租置屋邨業主。

至於出售資助房屋，公屋聯會建議為綠置居供應設上限，建議議約佔該年度編配估算的公屋新單位數目中不超過兩成，並透過出售租置貨尾單位，補充綠表家庭購買資助房屋的機會。他們又建議政府日後考慮增撥私營土地予市建局興建首置盤項目，並亦可考慮主動收購市建局的重建項目地皮，以一定的發展成本售予市建局或房委會及房協等機構興建資助出售房屋。