《愛回家》被指展示口號手勢　親建制市民揚言罷看　TVB傍晚換片

無綫電視（TVB）處境劇《愛・回家之開心速遞》昨晚（9日）播出的993集《趕根入窮巷》，其中一幕出現一對黃色手套放在電腦屏幕上，並展示出「五大訴求、缺一不可」的手勢，遭網民熱議，有支持政府的觀眾更揚言要罷看。 經過一夜，TVB於今日（10日）傍晚在myTV Super網上重溫時，改用另外一個角度的鏡頭，避開正面拍攝黃色手套。根據TVB內部文件顯示，換片的原因是「街外觀眾經『對外事務科』投訴」。

▼更換片段前畫面▼

《愛・回家之開心速遞》的第933集，其中一幕講述大掃除，多人身穿保護衣及戴黃色清潔手套。劇情為部份人清潔完畢後脫去手套，而其中一對黃色的清潔用手套，當中一隻五指張開，另外一隻則舉起食指。

節目播出後，有人認為該對手套，與過去示威中市民常用的口號「五大訴求，缺一不可」的手勢相似。有支持政府的網民批評，節目內容偏頗，揚言罷看節目。

因「街外觀眾」投訴而換片

至今日（10日）傍晚，《愛・回家之開心速遞》的第933集於myTV SUPER更換片段，該幕看到黃色的清潔用手套的場景，改用更遠鏡的畫面。根據根據TVB內部文件顯示，換片的原因是「街外觀眾經『對外事務科』投訴」，《香港01》正就事件向無綫查詢。