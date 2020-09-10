8.31港島暴動案｜防暴警稱制服白長襪示威者　即有疑似記者群湧至

「陣地社工」陳虹秀等8人被控參與去年8.31暴動案，今(10日)在區域法院續審，控方傳召一名防暴警員作供。他指，案中首被告曾和多人集結。唯一穿白色長襪的首被告更以雨傘指向警員，以及用長遮打地下。警員又指制服首被告後，曾有多名疑似記者一湧而上，有人問被告的名字和聯絡方法。惟辯方質疑，警員不知他們是否記者，但記事簿寫上「記者人群」。陳庭上解釋，該寫法是「For我記憶」。

首被告曾揭豬嘴叫口號

警員陳澤鈞供稱，於去年8月31日晚上7時許，和其他警員推進至灣仔軒尼詩道一間滙豐銀行分行。當時他看到華寧大廈外約有20人聚集，大部份身穿黑衣和戴眼罩，有人手持雨傘，叫「黑警」、「黑警死全家」。而案中首被告余德穎(下稱：余)身處其中，曾揭起「豬嘴」叫口號。余又曾以長遮指向警員，和用長遮打地下。陳指，余是當中唯一穿白色長襪的人。

防暴警陳澤鈞(戴墨鏡)稱現場只有首被告余德穎是穿白長襪，且見他曾揭起「豬嘴」叫口號。(朱棨新攝)

把余壓下即有疑似記者湧至

陳續指，之後收指示展開拘捕，他遂上前向余表露身份，要求對對方停下。惟他感到盾牌被推。由於對余起疑，陳將對方推向牆邊，混亂間兩人雙雙跌地，陳之後壓住余，並拘捕對方。 同時，有些疑似記者一湧而上，有人問被告的名字和聯絡方法。陳形容該批疑似記者沒有證件，穿反光衣和戴白色帽。

第七被告著余唔好出聲

陳指因現場混亂，他做出戒備，一方面擋開該些穿反光衣的人，又因當時有人掟汽油彈，若余因此受傷就「唔理想」。故拘捕過程中，第七被告莫嘉晴叫余：「唔好出聲」和「唔好應佢」。

第七被告莫嘉晴(圖)被指曾叫首被告「唔好出聲」和「唔好應佢」。(資料圖片)

不知在場人士是否記者

惟辯方盤問時質疑，陳的警員記事簿內寫上，在華寧大廈外的20人都是身處行人路，和庭上證供說法不同，陳回應寫記事簿時作簡單紀錄。辯方又指，陳不知現場人士是否記者，但記事簿寫上「記者人群」。陳庭上解釋，該寫法是「For我記憶」，又指確實不知道該些人是否記者。

8名被告包括社工陳虹秀

本案共涉5男3女被告，余德穎（24歲，自僱人士）、賴姵岐（23歲，女，學生）、鍾嘉能（27歲，電腦程式員）、龔梓舜（23歲，廚師）、陳虹秀（43歲，女，社工）、簡家康（19歲，無業）、莫嘉晴（24歲，女）、梁雁彬（25歲，無業）。他們被控1項暴動罪，指他們於去年8月31日，在灣仔軒尼詩道及盧押道一帶連同其他人參與暴動。

龔另被控1項在公眾地方管有攻擊性武器罪，指他於同日在灣仔軒尼詩道117至123號外，管有一個汽油彈和一枝伸縮棍。

案件編號：DCCC 12/2020