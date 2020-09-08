8.31港島衝突｜修頓觀眾台被縱火燃燒　陳虹秀等8男女涉暴動受審

去年8月31日港島區集會遊行，之後演變成多區衝突，期間有人把修頓球場的觀眾席拉到路中心焚燒，濃煙高達7至8層樓高。警方當晚在灣仔區拘捕多人，其中8名人士包括「陣地社工」陳虹秀，被控以暴動等罪名，案件今(8日)在區域法院開審。控方指當日被火焚燒的觀眾台，其濃煙高達7至8層樓，警方清場時有人向警擲汽油彈等，而陳則用擴音器在旁向警叫囂，指她欲拖延時間讓示威者撤離。

被告包括女社工陳虹秀

本案共涉5男3女被告，余德穎（23歲，自僱人士）、賴姵岐（22歲，女，學生）、鍾嘉能（26歲，電腦程式員）、龔梓舜（22歲，廚師）、陳虹秀（42歲，女，社工）、簡家康（18歲，無業）、莫嘉晴（23歲，女）、梁雁彬（24歲，無業）。控罪指他們於去年8月31日，在灣仔軒尼詩道及盧押道一帶連同其他人參與暴動。

龔另被控1項在公眾地方管有攻擊性武器罪，指他於同日在灣仔軒尼詩道117至123號外，管有一個汽油彈和一枝伸縮棍。

有人推修頓的觀眾看台縱火燃燒

控方讀出開案陳詞，指在案發日近晚上6時，大批人士身處軒尼詩道東西行線。當中不少人身穿黑衣黑褲，佩戴頭盔等，在馬路上隨意行走。集結人士用路牌、長竹和垃圾桶等築成巨型路障，堵塞軒尼詩道東西行線，並縱火燒該些路障。期間，有人從修頓球道推出觀眾看台，推到軒尼詩道1號外被縱火的路障。

有人再向警擲汽油彈及磚頭

該位置的火勢開始猛烈，冒出大量濃煙，濃煙達7、8層樓高，並發出爆炸聲。而火焰更觸動附近大廈的警鐘，以及軒尼詩道22號衞蘭軒的灑水器。軒尼詩道路障的火種被救熄後，警方清除巨型路障。警方雖多番發出警告，但集結人士未有理會，更有人向警員擲汽油彈、磚頭等。

警方向前推進拘捕眾被告

警方之後推進，在軒尼詩道近馬師道拘捕第5被告，而其他被告則在軒尼詩道中國海外大廈對出被捕。控方指，8名被告均為軒尼詩道和盧押道的非法集結人士，並身穿黑色衣物。首被告曾高叫口號和用長遮擊打地下，警方並在其背囊多對手套和美國國旗等。龔被拘捕時被絆倒，背囊跌在路上，警員在其背囊內一個汽油彈和一枝伸縮棍。

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陳虹秀用擴音器叫警察冷靜

至於陳虹秀，她未有遵從警方的指示，並用手提擴音器向警察叫囂，叫警察冷靜和某些挑釁性的說話，令警察的驅散更困難，或妨礙警員執行職務，以拖延時間讓非法集結人士撤離現場。而她被捕時，身穿一件「我地喺社工守護公義」的黑色T恤。

此外，片段顯示第二被告與非法集結人士非法佔據軒尼詩道東西行線，那些非法集結的人士手持鐵通和木棍等。而第三被告手持一個盾牌，並有使用鐳射裝置。控方又指，若法庭未能裁定各被告暴動罪成，亦希望考慮屬交替定罪的非法集結罪。

案件明續。

案件編號：DCCC 12/2020