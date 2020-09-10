新冠肺炎｜Burgeroom員工經全民檢測確診　老闆：其他員工呈陰性

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，本港今天（10日）再新增12宗確診個案，在5宗本地個案中，包括經全民檢測計劃而確診、感染源頭不明的銅鑼灣食肆員工。 涉事餐廳Burgeroom老闆表示，確診員工自上星期日起放長假，沒有回過餐廳，昨日得悉有員工確診後已即時進行全舖霧化消毒，所有員工亦已接受快速測試，測試結果全部呈陰性。

晚市期間餐廳亦有數枱食客。（余俊亮攝）

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，經全民檢測找到的兩名源頭不明個案，包括一名於百德新街50-56號Burgeroom工作的員工。

張竹君指，她沒有病徵，9月8日陪同5歲兒子到伊利沙伯醫院交回深喉唾液樣本，當時檢測呈陰性。翌日二人到眼科醫院，患者兒子接受眼科手術，手術期間才得悉其母親確診，當男童接受手術後再做病毒測試，發現屬初步陽性。

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Burgeroom餐廳老闆黃先生指，得悉有員工確診後已即時進行全鋪霧化消毒，所有員工亦已接受快速測試，測試結果全部呈陰性。（余俊亮攝）

餐廳已進行霧化消毒 員工全部呈陰性將會再做測試

晚市餐廳亦有數枱食客，Burgeroom餐廳老闆黃先生指，確診員工自上星期日起以陪兒子做手術為由請長假，沒有回過餐廳，昨日得悉有員工確診後，餐廳已即時進行霧化消毒。被問到會否擔心餐廳生意，黃就直言「點都會」，但強調全部8名員工已接受快速測試，測試結果全部呈陰性，今早亦到衞生防護中心提取樣本樽，要求員工再做一次檢測。

食客對有人確診感愕然 但未有影響光顧意欲

食客王小姐得悉餐廳有員工確診亦感愕然，但她表示不太擔心，認為大眾將疫情渲染得太嚴重。她透露，並非首次光顧Burgeroom，雖然有員工確診但亦不會減低光顧的意欲，又認為「周圍都有確診未必知，有機會行過(途人)都有確診」，故不太擔心。