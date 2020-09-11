科大理學院院長汪揚獲委任副校長　下月1日起生效

香港科技大學今（11日）宣佈，委任理學院院長及數學系講座教授汪揚為下任副校長（大學拓展），下月1日起生效。

科大理學院院長及數學系講座教授汪揚為下任副校長（大學拓展），本年10月1日起生效。（科大提供）

史維歡迎新任命 有助加強科大影響力 爭取更多捐款

目前科大副校長（大學拓展）出缺，對上一任為曾任思科系统全球副總裁的林文怡。科大校董會主席廖長城對汪揚獲任命為下任副校長（大學拓展）表示欣喜，形容汪揚具備出色的領導才能及溝通技巧，了解大學所面對的挑戰及發展方向，包括廣州校區的重要發展計劃。他指，深信汪揚能在新職位上促進大學蓬勃發展，提升科大在本地及國際間的知名度。

科大校長史維教授歡迎新任命，形容汪揚對科大具透徹和深入的理解，亦掌握本地與環球脈搏，相信他能進一步加強科大的影響力、拓展大學與其他夥伴的戰略合作關係、為大學爭取更多捐款，並深化大學與校友間的聯繫。

曾任密歇根州立大學數學系主任 2014年加入科大

科大形容，汪揚是國際知名的學者，研究範疇廣泛；他在純數學及跨學科數學兩大範疇發表的研究論文超過100篇，當中不少刊載於頂尖的科學期刊。他曾於2006至2007年間擔任美國國家科學基金會的課程主任。

汪揚於1983年在中國科學技術大學取得數學學士學位後，於1990年在哈佛大學取得博士學位。1989年汪於喬治亞理工學院開展學術生涯，其後在2007年加入密歇根州立大學擔任數學系主任。

汪揚於2014年8月加入科大出任數學系系主任，至2016年11月升任為理學院院長，任內成立大數據生物智能實驗室，並推出數據科技理學碩士課程。