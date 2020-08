7.21一周年｜科大學生記者違限聚令遭票控　校方拒發採訪證明

上月21日為元朗白衣人襲擊事件一周年,當晚有多名網媒及學生記者到YOHO MALL採訪時被票控違反限聚令,包括2名香港科技大學學生會編輯委員會記者。其後,科大編委會曾要求校方發出新聞工作證明,以助學生記者上庭抗辯,但被拒絕,科大編委會對校方回應感到遺憾及感寒心。科大則表示,從香港記者協會、警方、及其他院校瞭解所得的資料和意見,認為學校無權發出有關新聞工作性質的證明文件。

科大拒發新聞工作證明 編委會:學媒、網媒可行使採訪權

香港科技大學學生會編輯委員會於Facebook專頁稱,曾去信香港科技大學學務長辦公室,望校方能發出採訪工作證明,以便記者上庭抗辯。惟學務長辦公室以校方政策限制為由,拒絕發出有關證明,並要求學生重新審視出外採訪的風險,「停止鼓勵學生記者像『真記者』般採訪衝突現場 (act as if they are real reporters)」。

編委會續指,對學務長的回應感到遺憾及寒心,「香港沒有記者發牌制度,基本法保障香港新聞自由,所有學媒、網媒一樣可行使採訪權,並不存在『假記者』一說。」

科大:從無指摘學生為假記者

香港科技大學回覆《香港01》表示,大學尊重新聞自由,從無指摘學生記者為「假記者」。惟就學生會編輯委員會希望校方為其發出採訪工作證明一事,大學基於從香港記者協會、警方、及其他院校瞭解所得的資料和意見,認為校方無權發出有關新聞工作性質的證明文件。大學亦高度重視學生安全,一直竭盡所能為學生提供支持和幫助;並藉此再次提醒同學,必須時刻以個人安全為上,遠離危險地方和違法活動。

7.21一周年多人違限聚令遭票控 警指網媒學生記者非豁免人士

元朗7.21白衣人襲擊事件一周年,當晚有網民到YOHO MALL形點商場聚集,大批防暴警入商場以封鎖線包圍近百名在場傳媒及市民,確認記者身分方可放行。多名網媒及學生記者被截查後,被警方以包括非受薪、無商業登記及非政府認可等理由,指他們並非獲豁免人士,並以違反限聚令票控罰款2000元。