科大裝全港最大太陽能發電系統　產電量足夠900戶3人家庭用一年　

科大斥資6000萬元，在校園內安裝達8000塊太陽能板，預計在未來25年，每年可產生300萬度電，相等於香港900戶三人家庭一年的用電量， 減少約150萬公斤碳排放。 科大亦將參與中電「可再生能源上網電價計劃」，以每度電4至5元售予中電，扣附成本後預計每年平均收入為400萬，收入將用於投資其他節能計劃，支持學校研究，整項投資預計能在15年後回本。

項目將由滙展科技發展有限公司承辦，於校內約50個地點，包括學術及研究中心、學生及教職員宿舍、體育及交通大樓等安裝太陽能板，預計需5000至6000萬元，現已開展第一階段工程，預計整個工程需時約9個月。太陽能板的壽命約為25年，項目至2033年上網電價計劃完結前，預計將帶來1億6千萬元收入，屆時太陽能板尚餘12年壽命，會研究將太陽能板所產出的電力直接於校園使用。

左邊為傳統高效能太陽能板，將直接於今次工程使用；右邊為活動式太陽能板樣版，屆時將使用更輕及高效能的太陽能板。（郭曉晴攝）

科大可持續發展部主管博克特先生表示，此計劃為2016年訂立的「科大2020可持續發展挑戰」藍圖的項目之一，會劃出部分太陽能板作實驗用途，讓教職員試驗參與有關太陽能板及可再生能源相關的研究項目，太陽能板所收集的實時數據亦會於學校將興建的教育中心展示，以供學習及研究之用。

負責建立系統的科技公司首席項目執行總監梁陳少芝女士表示，此計劃有別於過往一般主要安裝在樓宇天台的太陽能發電系統，今次太陽能板將盡量利用校園內各個空間，當中三成會使用非傳統、具彈性的纖薄光伏板，設計空間較過往大，現時正繼續研究於不同地方裝設太陽能板，如泊車位上蓋、自動電梯上蓋，甚至於水池安裝漂浮式太陽能板。

為推動可再生能源發展，政府2018年推出「上網電價」計劃，鼓勵市民於露天地方加裝太陽能板，並以較高電價回購民間可再生能源裝置所產的電力。該計劃推行至今年首季已累計接獲逾8400份申請，而現時最大型的太陽能發電系統屬香港迪士尼樂園，裝設合共超過4500塊太陽能板，預計第一階段將於今年九月完成。