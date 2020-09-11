15人涉操控壹傳媒股價被捕　財經界質疑有群組冒股評人為何無執法

警方上月搜查《蘋果日報》大樓，引起哄動，當時網上有人稱買股票支持《蘋果日報》，令壹傳媒（0282）股價一度飆升近20倍。事隔一個月，警方毒品調查科財富調查組昨（10日）拘捕15人，涉嫌上月操控壹傳媒（0282）股價，干犯串謀詐騙及洗黑錢罪行。 安里證券主席兼行政總裁黃偉康今日（11日）表示，不少業界人士亦不明白警方做法，直指現時不少通訊群組一起炒賣，甚至有群組冒認為股評人及傳媒機構，亦無人執法。另外，警方昨日又稱被捕人在高位沽空，讓股票的價格大幅下跌。然而黃偉康指，港交所有指定可進行沽空的指定證券名單，而壹傳媒並不在名單上，理論上無法沽空，只可在場外交易。

黃偉康今日於商業電台節目《在晴朗的一天出發》中表示，業界討論時亦不明白該宗案件。他舉例指，過往不少散戶會聚集在證券行中，經紀都會建議於某個價位買入，質疑「現時係咪唔容許咁做？」他又指，以往案件要構成有組織操控股價，須證明相關人士一早已開戶口，有目的推高，「佢哋要之前已經知黎智英會被捕，一星期前開定戶口等，技巧上好難做到」。

他又指，不少行為當局亦甚少執法，如「搭棚」，即排大量不打算執行的買盤，營造多人買賣的氣氛，吸引散戶買入，然而該些買盤「一刪除就可以唔見晒」。 而由於港交所有指定可進行沽空的指定證券名單，壹傳媒並不在名單上，理論上不可沽空，除非場外有人願承接，惟他認為「有無人喺風高浪急願意在高位接？」

執業律師任建峰於同一節目中指，不同意網民「政治大陰謀」的說法，但對事件感驚訝，亦認為如以操控股價的方向，證監會會比較適合調查。