瘋炒壹傳媒︱警否認行動針對壹傳媒　打擊令股民損失的不法分子

警方上月10日搜查《蘋果日報》大樓，引起哄動，網上有人稱買股票支持《蘋果日報》，其後壹傳媒（0282）股價一度飆升近20倍。事隔一個月，警方毒品調查科財富調查組今（10日）拘捕15人，涉嫌上月操控壹傳媒（0282）股價，干犯串謀詐騙及洗黑錢罪行。警方行動再引議論，警方今午於記者會上否認行動針對壹傳媒，只是針對利用壹傳媒事件呃人的不法分子，更稱一名年長投資者損失逾100萬元。此外，警方不知道及不評論證監會是否就事件作出調查，至於是否涉及造市，警方表示調查及咨詢律政司意見後，亦可能控告涉案人包括《證券及期貨條例》下的罪行。 證券及期貨事務監察委員會（證監會）表示不評論事件。

8月10日，警方拘捕黎智英，搜查壹傳媒集團、《蘋果日報》總部。（資料圖片）

警方：非針對壹傳媒 針對利用壹傳媒事件呃人的不法分子

毒品調查科總警司鍾詠敏強調，警方不是針對壹傳媒，而是針對利用壹傳媒事件呃人，令股民蒙受損失的不法分子，「針對利用一啲事件，炒高或操控股票市場運作，令人獲利或受損既人」。她不揣測部分人投資壹傳媒原因，但稱有部分投資遭受大損失，其中一名年長投資者損失逾100萬，

被問及在警方搜查蘋果日報後，有人在社交媒體稱買股票以支持蘋果日報，他們是否同樣有被捕可能。鍾詠敏表示，警方目前仍在調查初段，至於如何區分支持蘋果日報投資者、一般教投資節目與涉案被捕者，財富調查組警司鄒祥有表示，被捕人士採取頻密的投資交易，部分人何時買入、賣出及價錢幾乎完全相同，頻率及協議仔細程度不同於一般網上教人投資手法，被捕人士買賣有共同的指向、導向性，股價巧合一樣，他們製造假象，令投資者入市，從而得益。交易人士是否合法交易，要視乎他們是否根據個人經驗或市場資訊，或是合謀欺騙其他人。

↓↓壹傳媒集團創辦人黎智英8月10日被捕觸發股價波動↓↓

+ 6 + 6 + 6

警稱不評論證監會工作 拒透露是否有溝通

被問及證監會是否參與調查案件，鍾詠敏表示，同一事件可能牽涉不同的違法行為，牽涉不同的執法機關或監管機構，在港不同的執法機關秉承互相合作、互相支持原則，但亦互不干預，互不知道對方工作。過往不同機構曾就同一件事作平行調查，但基於警方與證監會是獨立運作的兩個部門，證監會有無就事件作出調查，警方不知道及不便評論。現時警方處於調查初期階段，複雜的罪行需要長時間處理及調查，現階段不排除任何可能性。財富調查組與證監會內部通訊及聯絡，不方便透露。如有需要，與其他部門聯繫。

至於是否涉及造市，鍾詠敏指出，最終是否有足夠的證據作出檢控，須調查及諮詢律政司意見，而可能控告的罪行包括《證券及期貨條例》下的罪行。