新冠肺炎｜放寬至四人一枱　餐廳午市人龍依舊　市民冀晚市再延長

防疫措施今天（11日）起進一步放寬，食肆最多可四人一枱，限聚令上限增至四人。雖然有所放寬，但深水埗的餐廳午市人龍依舊，並無因為每枱人數上限放寬，而減少排隊時間，有車仔麵店午市有近20人排隊，有一家四口表示剛得知可四人同枱，方便外出用膳。有市民希望晚市堂食再延長時間，可以去吃宵夜和糖水。

深水埗食肆午市人龍依舊

防疫措施今天起進一步放寬，食肆最多可四人一枱，限聚令上限增至四人。部分康文署轄下的戶外康樂設施、麻雀天九耍樂處所和遊戲機中心等今天重開。

食肆放寬至四人一枱的首天午市，深水埗食肆門外有市民炎熱天氣下等位，文記車仔麵店外有近二十人排隊。

一家四口毋須再分枱

陳先生到達食店後得知可四人同枱，認為方便外出用膳，「我哋四個起碼唔洗分開」。他一家四口之前去吃壽司和雲吞麵等分枱用餐，他表示不算太麻煩，為了控制新冠肺炎疫情，而設有同枱人數限制無可厚非，是相應措施。

他指因為疫情減少去商場，幾個月來也無去過家庭遊樂中心，重開或會經過看看，但不想子女玩，覺得有病毒傳染風險。戲院等場所開放，他沒有打算和家人去看電影，但在疫情下會去海灘游泳，讓小朋友做運動，增強抵抗力。

不願上鏡的陳先生到達食店後得知可四人同枱，認為一家四口不用分開，方便外出用膳。（陳家怡攝）

期望晚市延長至12點 批政府政策無所適從

與太太午餐的食客曾先生表示，車仔麵店餐桌設有隔板，不需面對面進食，衛生方面較有信心，否則四人搭枱，就未必會選擇該食肆。他指近月擔心疫情，多數外賣回家吃飯，今個周末或會約人外出用餐。他希望晚市再延長堂食時間，「現時至到10時，乾脆12時吧」，可以去吃宵夜和糖水，期望人數放寬至六人，方便一家人聚餐。

防疫措施在大半年來有多番改動，他認為政府宣布政策時不清晰，人數和時間上讓食肆無所適從，「模稜兩可，都唔知想點，市民都覺得好混亂」。

和太太午餐的食客曾先生表示，車仔麵店餐桌設有隔板，不需面對面進食，衛生方面較有信心。（陳家怡攝）

鄧小姐和男朋友在食肆門外排隊等候，對於可四人一枱，她認為措施方便市民，「兩個難約啲」。從事零售業的她晚上8、9時才下班，她希望政府逐步放寬晚市堂食至12時。

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