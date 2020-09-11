新冠肺炎｜預計駿洋邨居民年尾前可入伙　田北辰：有九成幾信心

本港新型冠狀病毒肺炎疫情近日回落，然而仍用作檢疫中心的駿洋邨第一至三座仍未能歸還。政府早前估計至駿洋邨檢疫中心可於今年底停用，並交還房委會修繕，料最快明年第二季初陸續入伙。 立法會議員田北辰今日（11日）指，已與一酒店集團接洽，找到合適酒店可用作檢疫，提供過千個單位；但酒店要求需5日前通知，以及要以月計續租。他又指，與政府溝通化解誤會後，有超過90%信心駿洋邨住戶今年年底前可遷入。

立法會議員田北辰指，有超過90%信心駿洋邨住戶今年年底前可遷入。（資料圖片）

田北辰表示，現時可以用作即時高風險隔離的單位有約2000個，當中駿洋邨佔1700個單位。但他指已向特首反映，稱現時全民檢測只找到18個新確診個案，即使包括其緊密接觸者，需要接受隔離的亦不多於一百人，認為即使歸還駿洋邨，依然有300個單位。不過連同即將完工的竹篙灣第二期約700個檢疫單位，以及他自己另外找到四間酒店願意提供1200個檢疫單位，總共的檢疫單位數量與現時相近。他稱自己有「九成幾信心」駿洋邨邨民可於今年年底前搬入去，希望政府可於9月底、10月初歸還駿洋邨，連同裝修可於12月入伙。

田北辰指，政府對酒店是否願意接收高風險人士有誤解，但經過化解後「順好多」，又稱只要政府是租借整棟酒店而非一兩層作檢疫單位，而且是「一個月一個月租」，是「大把酒店肯制」，有些酒店只需5日通知期就可將住客調走。