全民檢測｜最後三天　楊潤雄fb再籲學生和教員做檢測　為復課準備

港府推行的普及社區檢測（全民檢測）今日（11日）踏入第11日，計劃將再下周一（14日）結束，檢測期只剩下三天。教育局局長楊潤雄今日（11日）於Facebook中貼出兩條影片，分別是有兩位校長，以及家校會主席呼籲教職員、家長及學生參與全民檢測。楊潤雄亦指，全民檢測可為學校稍後恢復面授課堂作好準備，同樣呼籲學生等參與。

▼復課指引▼

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楊潤雄今日於其Facebook貼出的其中一條影片中，有香港資助小學校長會主席鍾麗金，以及新界校長會主席邱少雄呼籲參與檢測。邱表示，不希望教職員及學生等，因不知道有否受到感染，而成為隱形患者，將病毒於學校內傳播。故呼籲教職員、家長及學生「從速登記參加普及社區檢測」，保障師生健康。

鍾麗金則指，因應疫情開學只可以進行網上教學。但隨疫情緩和，教育局已宣布9月23日起，可分階段進行面授課堂。她指學校已做好一切準備，包括保持校舍衞生。而為進一步保障學生安全，她鼓勵學校的教職員、學生及家長參與全民檢測；即使檢測結果呈陰性，仍希望學生、家長等繼續保持個人衞生及社交距離。

▼全民檢測計劃展開 市民及官員參與情況▼

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楊潤雄亦於片中說，兩位校長亦身體力行參與檢測，「為同學做好防疫工作」。他亦呼籲教師、同學及家長盡快參與計劃。

另一條影片為家校會主席方奕展及前任主席湯修齊的呼籲。湯修齊指收到家長反映，不清楚老師、教職員及其他學生，甚至其他家長會否是新型肺炎的隱形傳播者。他又形容，如學校內出現傳播鏈，「就真係一個大災難」。方奕展亦指情況令人擔心，故鼓勵家長提醒子女要注意個人衞生，並帶同子女在下周一（14日）或之前參與全民檢測。

▼9月11日起重開及繼續限制措施一覽▼

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▼預約全民檢測 五個步驟如下▼

▼01直擊火眼實驗室▼