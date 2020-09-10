全民檢測｜消息：華昇承認有一個樣本出現假陽性　惟未解釋原因

早前一名44歲男子參與全民檢測（普及社區檢測計劃），其樣本於氣膜實驗室驗到呈陽性，惟入院後再取樣卻呈陰性，令人質疑華大基因旗下的華昇診斷中心的檢測有假陽性的問題。 消息人士透露，今天（10日）華昇診斷中心一方承認在全民檢測中，曾有一個樣本有假陽性的問題，不過，若測試非常敏感，或樣本受到污染，都可能引致假陽性的情況，暫時未知該次樣本呈假陽性的原因。 記者正向華昇診斷中心查詢事件。

政府專家顧問團今日下午到西營盤中山紀念公園體育館的氣膜實驗室視察運作，在食衞局局長陳肇始及華昇診斷中心董事長胡定旭陪同下，參觀約半小時。有出席的人士透露，過程中華昇診斷中心一名較資深人士承認，在全民檢測中，曾有一個樣本有假陽性的問題，惟暫時未知有關成因。

▼01直擊火眼實驗室▼

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衞生防護中心及醫院管理局於9月7日的疫情記者會上指，一名44歲男子於9月6日經全民檢測驗到初步陽性，當局安排他入院，抽取鼻咽及痰液兩個樣本，結果都是陰性，而他的抗體測試也是陰性。該名男子當時入住聯合醫院單人房，9月8日記者會當局公布他已獲准出院。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生表示，由於他在全民檢測的樣本份量不足以供署方覆檢，因此為他抽取新的樣本。由於兩個樣本不同，難以確定全民檢測的樣本是否有假陽性問題。

▼全民檢測計劃展開 市民及官員參與情況▼