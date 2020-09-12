受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，香港迪士尼樂園等主題公園關閉多時，早前政府指，若疫情受控，主題公園最快可於下周五（18日）重開。今日（12日）是香港迪士尼樂園度假區開幕15周年「生日」，惟樂園今年無法舉行大型慶祝活動，「派對」則移師網上。 迪士尼樂園今日於其Facebook專頁中上載慶祝片段，當中更首次令擴建後的「奇妙夢想城堡」全貌曝光。片段中可見，城堡四周已拆除圍板，而城堡外圍則有多枝射燈。新城堡色調以米黃色為主，10多個尖頂及塔樓亦有不同公主故事特色；高度比以往「睡美人城堡」高出不少，相信可擺脫「最矮城堡」的稱號。

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改造後的新城堡新構思圖。（迪士尼提供）

原城堡僅高23.5米 美國加州迪士尼並列全球最矮

香港迪士尼樂園於2005年9月12日正式開幕，今年踏入15周年。以往「睡美人城堡」高度僅得約23.5米，與1955年興建的美國加州迪士尼並列最矮。城堡於2018年起圍封，煙花表演亦暫停。園方指城堡擴建後改名為「奇妙夢想城堡」，而目前「變身」已踏入最後階段，並將於2020年下旬正式開幕。

因應疫情，今年迪士尼樂園關閉多時，6月時一度重開，當時可見四周仍有圍板。今日迪士尼樂園為慶祝開幕15周年，上載不同卡通人物於園內慶祝的影片，亦令「奇妙夢想城堡」擴建後全貌曝光。

各大迪士尼城堡高度。（香港01製圖）

FB留言可獲15周年帆布袋及徽章

片段中可見，城堡旁的圍板已拆去，城堡外四周種植不少灌木，亦見有射燈，相信開幕後將有表演。迪士尼樂園早前指，城堡建築設計的靈感來自多個經典迪士尼公主故事。變身後的城堡將向這些迪士尼公主致敬，在每一個獨特的塔樓及尖頂之中，都有各式各樣的建築元素，如顔色、標誌圖案、紋理和裝飾等，令人輕易聯想到所象徵的迪士尼公主故事。

另外，今日是香港迪士尼樂園15歲「生日」，市民觀看Facebook短片後，留言答對相關問題，便有機會特別版15周年帆布袋及徽章。今日入住香港迪士尼樂園酒店的市民亦可獲贈特別版襟章，客房內會送上別緻的禮品。