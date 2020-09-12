全民檢測｜57間檢測中心延長運作三日　有街坊求安心隔11日再檢測

政府推行的「普及社區檢測計劃」（全民檢測）臨近尾聲。位於長沙灣九龍工業學校的檢測中心未見有人排隊，於上午10時左右，半小時內有約10來人進行採樣。 一名住附近的市民表示，他早在9月1日已接受檢測，由於相隔已有一周，加上家住附近非常方便，保險起見便再檢測一次；也有市民表示，早前因工作及手術未有時間，故拖至今日（12日）才進行檢測。

「多啲人驗可以保障到大家」​

位於深水埗九龍工業學校的檢測中心今日未見人龍，早上約10時，半小時內有約10人進入檢測中心。住沙田的周先生表示，本來他已預約於下周一（14日）進行採樣，但今日碰巧路過長沙灣的檢測中心，便臨時決定入內採樣。他形容檢測過程「好快趣」，工作人員「攞棉花棒放入鼻哥窿同喉嚨撩幾撩，咁就ok，無咩唔舒服」，幾秒鐘便已完成採樣。周先生亦贊成政府延長計劃，認為「多啲人驗可以保障到大家」。

住附近大廈的黃先生表示，他早已於本月1日進行檢測，今日再來多做一次。黃先生稱，他所住大廈與檢測中心僅相隔一條馬路，非常方便，加上距上次檢測已有1星期，而檢測中心又無人排隊，毋須預約，檢測流程也只需3分鐘，保險起見便多做一次。他亦說平日所見，「（甚少有）學生、中學生後生嚟做（檢測），全部都係幾廿歲」，亦只在計劃開始首幾天見過人龍。

進行檢測 市民：自己安心啲

亦有排期進行手術的市民表示，早前未有時間進行檢測，故才於今日前來。譚小姐稱，她日前腳部曾進行手術，「宜家先行得」，為安全便特地前來檢測。

另一位市民施小姐亦稱早前曾預約於本月6日進行檢測，但因入院而未能出席，更早時又忙於工作，故才預約於今日檢查，希望「自己安心啲」。

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