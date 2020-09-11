大圍交通城患者全民檢測呈陰性　翌日送院證染疫　醫生疑採樣不好

新冠肺炎疫情第三波持續，本地確診個案近一星期有所下降，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君：今日新增12宗個案，其中9宗輸入個案，3宗是本地個案。本地個案當中，2人由全民檢測計劃找出，1人是家庭相關；2宗源頭不明，全由全民檢測找出。 大圍交通城大廈出現連串個案，其中一名確診者曾接受全民檢測，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（11日）回應提問時表示其結果為陰性，而翌日入院時，其結果則為陽性。 中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌認為，該名患者在接受採樣的同一天發病，理應驗到陽性，他估計或是樣本質素的問題，假陰性的可能性較低。

大圍交通城有54間車房及22間食品廠。（歐嘉樂攝）

早前大圍工廈「交通城大廈」的新冠病毒爆發持續，截至昨日，該群組的感染人數為13人，部份為工作人員的家人。然而，其中一個案、64歲男患者(#4854) 曾於本月2日接受全民檢測，而他的太太亦患病，故他為密切接觸者，並於本月3日被送院，接受化驗時結果為陽性；張竹君今日於記者會回覆提問時說，其全民檢測結果顯示為陰性。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（11日）回應提問時表示其結果為陰性，而翌日入院時，其結果則為陽性。（黃舒慧攝）

張竹君續說，由於全民檢測的結果為陰性，因此，該確診者其後確診，亦不會再從當中再作測試。而全民檢測中所發現為陽性個案，才會再到衞生署覆檢作準。

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個案4854（64歲男子）於9月2日參加全民檢測，同日發燒，由於他太太確診，當局未等到其於全民檢測樣本結果出爐，已把他送入醫院，他在醫院驗到初步陽性，其後確診，當局沒有再公布他在全民檢測的樣本結果，直到今天被記者追問才公布。被問到全民檢測的測試會否有假陰性問題時，張竹君稱，「我就唔知咩叫假陰性」，但這個患者在醫院的樣本CT值達35，病毒量低，「有時都會有呢啲情況，唔出奇。」

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怪啲囉，可能採樣抽得唔好

中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌表示，該名患者在接受採樣的同一天發病，理應驗到陽性，他估計或是樣本質素的問題，「怪啲囉，可能（採樣）抽得唔好。」被問到會否是華昇診斷中心的檢測有假陰性問題時，他稱「機會微啲」，因華昇的測試十分敏感，相信不會有假陰性。

對於患者樣本CT值達35，許樹昌稱患者病毒量低，或屬較早前感染，但由於他有發燒，建議當局測試他有無抗體。

感染及傳染病專科醫生曾祈殷則指，沒有檢測是100%準確，現時全民檢測採取的鼻腔及咽喉拭子敏感度約70%，因需視乎採樣位置、採樣份量是否足夠等因素。他指，即使是政府以往的檢測，也會有假陰性、假陽性等情況，提醒市民切勿因有一次陰性結果而掉以輕心。

全民檢測累計找出23宗

港府推行的普及社區檢測今日踏入第11日。公務員事務局長聶德權表示，截至早上8時半，計劃累計有153萬人接受採樣。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君，今日（11日）的3宗是本地個案當中，2人由全民檢測計劃找出，1人是家庭相關，截至現時由全民檢測發現的確診個案，累計有23宗。